Objavili novu listu proizvoda s ograničenom cijenom: Na njoj i oslić, pašteta, deterdžent...

Vlada se danas sastala s trgovcima s kojima je razgovarala o novoj listi proizvoda s ograničenom cijenom. Uvodno je predsjednik Vlade rekao da su proizvodi koje ljudi najviše kupuju, a svi moraju jesti, nerijetko skuplji nego u razvijenijim zemljama gdje je standard veći, a proizvodi jeftiniji.

"Vlada na raspolaganju ima dvije vrste mjera - prvo su mjere fiskalne politike, a drugo je ograničenje cijena proizvoda. Mi smo to napravili za 30 proizvoda. Proteklih dana smo napravili ekstenzivne konzultacije, čuli smo prijedloge i ministar Šušnjar je napravio novu listu sa ukupno 70 proizvoda", rekao je Plenković.

Cijelu prezentaciju možete pogledati OVDJE.

Nastavio je smisao sastanka da se radi o zadaći u kojoj Vlada preuzima dio odgovornosti, ali i pozvao druge da preuzmu svoj dio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne može ovo biti na uštrb malog čovjeka. Jer nitko tko je ovdje neće biti sirotinja", poručio je.

Ministar financija Marko Primorac rekao je u nastavku da očekuju smanjivanje inflacijskog pritiska na 2,7 posto. "Smanjili smo stopu PDV-a na pet posto kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, od osnovnih stvari za poljoprivrednu proizvodnju pa do proizvoda, tako da to ne može biti razlog. Volio bih vidjeti zašto su cijene proizvoda za koje smo smanjili PDV, veće u Hrvatskoj nego u drugim zemljama", rekao je i potom taksativno naveo širok raspon proizvoda i usluga koje također imaju sniženu stopu PDV-a od 13 posto.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je proširena lista socijalna kategorija i da je država dužna reagirati u takvim situacijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitali umirovljenike i osobe s invaliditetom

"Cilj mjera je ublažavanje inflatornih pritisaka i da se odlukom definiraju cijene prehrambenih proizvoda s ciljem zaštite najranjivijih.

Cijene će ograničiti za 70 proizvoda, do sada je to bila lista od 30. To su proizvodi dominantno u potrošačkoj košarici, dobili smo informacije od predstavnika umirovljenika i osoba s invaliditetom kako bi im olakšali život", rekao je Šušnjar.

Ima i novosti - i to da će kod reguliranih cijena sam trgovac odabrati artikl kojemu će se cijene ograničiti. Naveo je primjer špageta, da će na reguliranoj cijeni biti najmanje jedan artikl špageta, a moguće je da to bude i više njih.

Obavezna polica za proizvode s liste

Šušnjar je naveo da će se ti artikli morati istaknuti, da će u velikim trgovinama biti obavezno da se stave na posebnu policu i vidljivo mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šušnjar je prezentirao i listu proizvoda kojima će se cijena fiksirati, a neki od njih su: Tjestenina, svježa jaja, svinjski vrat, hrenovke, hamburger, mrkva, šareni grah, pasirana rajčica, limun, jabuka, potom kruh, palenta, zobene pahuljice.

Foto: Danas.hr

Tu su i mliječna čokolada, sirup, pasta za zube, gel za tuširanje, šampon, toaletni papir, higijenski ulošci, pelene, krumpir, juneći vrat.

Foto: Danas.hr

Na listi su i ulje, mlijeko, šećer, brašno, svinjsko mljeveno meso, pile, jogurt, gouda sir, riža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom i maslac, mast, naranča, suhe šljive, crveni luk, kelj, poriluk, grašak, mahuna, kupus.