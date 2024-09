Plenković: 'DP ima manji broj mjesta u Saboru, ali nećemo im smanjivati broj ministarstava'

U poslijepodnevnim satima održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a. Vladajući još nisu predstavili sve detalje vezane uz poreznu reformu koja se već duže vrijeme priprema.

Pratite izjave Andreja Plenkovića nakon predsjedništva:

Nakon što je podsjetio na otvoranje druge cijevi tunela Učka i podizanja kreditnog rejtinga. Osvrnuo se i na osuđujuću presudu kapetanu Bekavcu rekavši da su mu i do sad davali intenzivnu pomoć. "U konbtaktu smo s obitelji, ide žalbeni postupak, očekujemo da će presuda pasti", rekao je Plenković.

Rekao je da je znao da će DP podržati HDZ-ova nadstranačkog kandidata Dragana Primorca za predsjedninka. Komentirao je i odnos s Mariom Radićem koji je istupio iz DP-a te rekao da se s njim nije čuo od sabora u Domovinskom pokretu.

Za predsjedničke izbore rekao je da će to realno biti bitka između Zorana Milanovića i Draga Primorca. Na to što DP s razlazom s Radićem pada s 11 na devet saborskih mjesta, Plenković odgovara da to neće uzrokovati smanjivanje broja ministarskih mjesta i mjesta državnih tajnika koje su nakon izbora pripale DP-u.

O porezu na nekretnine rekao da su blizu konačnog dogovora, najavio je da će njegove detalje objaviti idući tjedan.

