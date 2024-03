Ustav jedno, Milanović drugo. Stručnjaci jedno, predsjednik drugo. Građani zbunjeni.

Oči su stoga uprte u odluku Ustavnog suda koju će danas donijeti, jer sudeći prema nekim anketama i istraživanjima, interes za odlazak na birališta naglo je porastao od prošlog petka. Prvo zbog dana izbora koji pada u srijedu, a drugo zbog iznenađujućih kandidata koji će se kandidirati jer mnogi ponovno žele vidjeti sraz između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

Ipak, prije svega toga, mi smo odlučili upitati vas što mislite o kandidaturi predsjednika države te vam na našem portalu postavili pitanje: Smatrate li da Zoran Milanović mora dati ostavku na mjestu predsjednika Republike ako želi na parlamentarne izbore?

"Apsolutno, to je odmah trebao učiniti", smatra 39 posto čitatelja. No, 53 posto poručuje da "ne treba dati ostavku jer ne radi ništa krivo". Zanimljiv pokazatelj je ipak zadnja brojka, a to je da samo osam posto čitatelja "politika ni najmanje ne zanima", što je dobra uvertira u 17. travnja i nadolazeće izbore jer znamo da se po izlaznosti na posljednjima i nismo baš 'proslavili'.

U našoj novoj anketi pitamo vas:

