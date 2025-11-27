Penava nakon uhićenja Mikulića: 'Koalicija nije u opasnosti...'

Predsjednik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine Ivan Penava rekao je u četvrtak, referirajući se na uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića da poštuje presumpciju nevinosti, ali i da je jasno da, kada je riječ o tako visoko rangiranom dužnosniku "DORH ne postupa bezveze", no koalicija, kaže nije u opasnosti.

"Uvijek je loše kada se u institucijama koje su zadužene za istraživanje drugih građana i tvrtki, a Državni inspektorat "češlja" jako puno sektora u državi, pojavi sumnja u koruptivne ili kriminalne radnje. Apsolutno je to zabrinjavajuće i dovodi u pitanje povjerenje građana u institucije, no pozitivno je što vidimo da je pravosuđe neovisno, što je iznimno bitno, i da postupaju i prema visoko rangiranim dužnosnicima", poručio je Penava u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru.

Presumpcija nevinosti

Podsjeća da u svakom slučaju, dok sud ne dokaže krivnju, treba poštovati presumpciju nevinosti te je sada na Mikuliću da je dokaže, ali napominje kako je jasno da, "kada je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika, DORH ne postupa bezveze" te da sigurno postoje "snažni argumenti" za njegovo uhićenje.

"Kad govorimo o glavnom državnom inspektoru, to je izuzetno visoka pozicija. Tako da definitivno po tom primjeru možemo vidjeti da pravosuđe ili DORH ne preza od postupanja prema bilo kome. I najvažnije je, nevažno što mislim ja, premijer ili bilo tko u oporbi, da se postupa jednako prema svima", opetovao je.

Penava pozdravlja brzu reakciju Vlade, koja je Mikulića razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora odmah danas na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, a prije uhićenja.

Oporba u tom kontekstu postavlja pitanje je li premijer Andrej Plenković imao informaciju da je USKOK izdao uhidbeni nalog za Mikulića. Penava kaže da je on osobno za uhićenje doznao iz medija.

"A je li premijer imao informaciju, nije mi poznato, morat ćete pitati njega. U svakom slučaju, dobro je što je Vlada razriješila Mikulića. Dozvolit ćemo si da i nije sporno ukoliko se to i znalo neko vrijeme danas tijekom dana, iz aspekta odgovornosti i obnašanja dužnosti je to dobro", ustvrdio je.

Trenutno, dodao je, parlamentarna većina nije uhićena. "Ne znam detalje slučaja, nadam se dobiti više informacija večeras, razgovarat ćemo, ali ne vidim za sad kut koji bi doveo u opasnost koaliciju ili ugrozio Vladu. Ovaj kut koji oporba zaziva je legitiman, ali nemojmo zaboraviti da su, uz sve te okolnosti koje nam se ne sviđaju, ipak izbori ti koji su relevantni. Zna se kome pripada većina i mislim da ona u ovom trenutku nije upitna", poručio je predsjednik DP-a.

