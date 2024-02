Nepoznati maskirani muškarac zalio je danas SDP-ovce Danijela Radetu i Peđu Grbina nekakvom tekućinom i pobjegao. Dogodilo se to u petak prije skupa u Zadru. SDP-ovka Mirela Ahmetović objavila je to na svojoj Facebook stranici.

"Šetamo Zadrom, na putu u Kneževu palaču na stranački skup i odjednom se ispred nas stvori maskirani idiot i zalije nas nekom tekućinom. Naravno, taj idiot pobjegao je glavom bez obzira, vjerojatno po nagradu svojim nalogodavcima" napisala je na Facebook profilu zastupnica i članica SDP-a Mirela Ahmetović.

"Poručujem i njemu i ostalom ološu koji je zarobio i Zadar i Hrvatsku: dođi bez maske, čekam te pa da vidim tu hrabrost. Ovo je refleksija podjela koju po Hrvatskoj sije Andrej Plenković s tezama o "dvije Hrvatske". Ali postoji samo jedna Hrvatska i Plenkovićevi plaćenici koji truju narod. Takvima je mjesto u ustanovama zatvorenog tipa. U Hrvatskoj će nakon smjene ove kriminalne vlasti svatko moći hodati slobodno. Nećete nas ušutkati, bando lopovska! Vidimo se sutra na Markovom trgu!", poručila je Ahmetović nakon napada.

Nakon toga oglasio se i Daniel Radeta.

"Netom prije početka skupa "Dostojanstvo", čovjek bez dostojanstva i skrivenog lica, zalio me kantom kemikalija. Nastavio sam dalje na skup koji sam i organizrao bez milimetra uzmaka. Neće me ovakvi spriječti da slobodno i javno govorim. Lice i robu ću oprati, ali ti obraz nećeš. Ipak, ne zamjeram ti ništa. Znam da si samo jadan i izmanipuliran. Zamjeram pak svima onima koji i dalje šute i ne čine ništa. Gradonačelniče, i ostale institucije, postavljam vam pitanje; što mi se to još u mom gradu treba dogoditi da bi vi konačno reagirali?", napisao je na Facebooku.

SDP-ovka je kasnije objavila i fotografiju na kojima se vidi maskirani muškarac s kantom crne tekućine u ruci kako im prilazi.

"Dobili smo i fotografije kukavičkog napadača iz Zadra. Iako su maškare prošle, "junak" se zamaskirao. Prigodno - u crno. Na izborima im se crno piše, garantiram im", napisala je.

