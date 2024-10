Pavle Kalinić se prisjetio svog najsramotnijeg poteza: 'Reći ću vam kako Hrvatska funkcionira'

Nekadašnji pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama i stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić u intervjuu za Podcast Mrežnica otkrio koji je njegov najsramotniji potez u doba kada je bio saborski zastupnik, ali i što misli o odlasku hrvatskih časnika u Njemačku.

Kalinićeve izjave dolaze nakon što je izbio sukob između predsjednika Zorana Milanovića i vladajuće većine na čelu s Andrejem Plenkovićem oko slanja hrvatskih vojnika u NATO-ovu misiju potpore Ukrajini. Budući da Milanović nije dao suglasnost za misiju, Vlada je na izglasavanje poslala prijedloge odluka o slanju hrvatskih vojnika u misije NATO-a i EU-a, među kojima je i odluka o NATO-ovoj misiji potpore Ukrajini.

"Svaki put kad su naši vojnici, kroz povijest, otišli prema Rusiji, dobili su po ušima. To je Njemačka, ali se zna zašto tamo idu", rekao je o tome Kalinić.

Na pitanje novinarke, što misli - hoće li Sabor dvotrećinski izglasati odlazak hrvatskih vojnika u Njemačku, Kalinić ističe: "Dobili su povišicu sad u Saboru, tako da mislim da tu neće biti velikih problema, ali sve je moguće, možda se netko uzjoguni, pa neće glasati. Ipak, bit će pritisaka i s lijeve i s desne strane." O tome još dodaje: "To se uvijek da riješiti, da se zemlja, da se građevinska dozvola, zaposli se, žena, sestra, cijela obitelj u Hrvatskim šumama i slično".

'To je bio apsolutni promašaj, ali da se kao pokaže jedinstvo'

Prisjetio se Kalinić i svoje, kako tvrdi, najsramotnije situacije kada je 2000-tih godina sjedio u Saboru i mijenjao zastupnika Ivicu Račana u Klubu zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske.

"Ja sam bio u Saboru kada se glasalo da hrvatski vojnici idu u Afganistan. Ja sam bio protiv toga, ne vidim ni jedan razlog da bi itko od Hrvata slomio nokat za Afganistan. Bio je neki prešutni dogovor, neću spominjati imena, neki su umrli, neki zatvoreni u manjim prostorima (rukama sugerira na zatvorsku ćeliju)".

Kaže, tada je bio dogovor da treba dvotrećinska većina za izglasati "za". Objasnio je kako je sve izgledalo. "Petak je idealno, drugari iz HDZ-a idu gdje idu, vladajuća većina mora ostati, onda će glasati, ali nema dvotrećinske većine. Vuk sit, ovce cijele - idealno. Međutim, odjednom ja vidim jednog bivšeg generala, umro je u međuvremenu. Gledam ga, vraća se i pitam ga zar nije otišao na lov, on mi je rekao da se morao vratiti. Vidio sam i ekipu iz Zadra, isto što je bila u Saboru, pitao sam što je s njima - i oni su se morali vratiti. Tako je osigurana dvotrećinska većina", komentira.

Kalinić, tvrdi, nije bio za tu odluku. "Ako se ne varam, mislim da je pisalo da maksimalno može ići 38 vojnika, ja znam da ih je bilo više, a je li to poslije mijenjano ili nešto - nisam siguran, nisam to pratio. Međutim, kažem to jer su onda svi glasali. Ja sam trebao biti jedini iz vladajuće većine da ne glasa za to. Onda su mi došli Mato Arlović i Ivica Račan i molili me da glasam. Digao sam ruku, ali mi je žao što mi ju nisu otkinuli jer to je bio apsolutni promašaj, ali da se kao pokaže jedinstvo. Ja to smatram najsramotnijim potezom, osim što sam bio u Saboru. To je teška sramota jer Hrvatska za to nema nikakav interes.

O mogućnosti da se u Saboru izglasa odlazak hrvatskih vojnika u Njemačku zaključuje: "Dobili su povišicu sad u Saboru, tako da mislim da tu neće biti velikih problema, ali sve je moguće, možda se netko uzjoguni, pa neće glasati. Ipak, bit će pritisaka i s lijeve i s desne strane".

Na pitanje novinarke koliko košta da se osigura dvotrećinska većina, Kalinić kaže: "To se zna, hotel ovdje, hotel ondje, da se zemlja, građevinska dozvola, uvijek se nešto nađe. Zaposli se žena, sestra, strina... Zaposli se u Hrvatskim šumama cijela obitelj, kao što imate ovu aferu, uzme se škola, plati se, pa kad se završi neka škola nadodavanje, onda se ide odmah u drugu firmu gdje je veća plaća. Hrvatska funkcionira na taj način već skoro 30 godina i zato jesmo propali".

