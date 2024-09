Popularni Pater Stjepan Ivan Horvat roditeljima poslao važnu poruku: 'Djeci recite ovo'

Pater Stjepan Ivan Horvat izuzetno je popularan i na Facebooku ima više od 200 tisuća pratitelja. Djeluje u Družbi Misionara Krvi Kristove u Zagrebu i često objavljuje poruke na oduševljenje pratitelja.

Uoči početka nove školske godine, napisao je poruku roditelja o tome što bi djeci trebali reći uoći početka nove školske godine. Naime, podijelio je misli jednog ravnatelja.

Napisao je:

"Pred nama je tjedan u kojem započinje nova školska godina. Ovo je pismo koje je ravnatelj jedne škole u Singapuru napisao roditeljima čija djeca pohađaju njegovu školu:

Dragi roditelji, uskoro počinje nova školska godina, novi ispiti i ispitivanja. Znam da ste vrlo zabrinuti i želite da vaše dijete sve to odradi uspješno. Ali, sjetite se, među učenicima koji su na tim ispitima, postoji umjetnik, koji ne mora razumjeti matematiku.

Tu je i poduzetnik kojega baš i ne zanima povijest engleske književnosti. Tu je i glazbenik čije ocjene iz kemije neće jednog dana imati nikakvo značenje. Tu je sportaš, kojemu je fizički odgoj puno važniji od fizike koju uči u školi.

Ako vaše dijete dobije najbolje ocjene, to je sjajno!

Ali, ako ne dobije, molim vas nemojte mu oduzimati samopouzdanje i ponos. Recite mu da je to u redu, to je samo ispit! Sposobni su za puno veće stvari u životu. Recite im, da ih, bez obzira na uspjeh, volite i da ih neće prosuđivati po ocjenama. Molim vas učinite to, i kad to učinite, gledajte kako će vaša djeca osvajati svijet. Jedan ispit ili niža ocjena neće uništiti njihove snove i talente. I molim vas, nemojte misliti da su liječnici i inženjeri jedini sretni ljudi na svijetu.

Srdačan pozdrav, Ravnatelj”.

