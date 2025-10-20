OPASAN INCIDENT /

Panika u Dalmaciji: Avion slijetao, netko ispalio signalnu raketu!

Panika u Dalmaciji: Avion slijetao, netko ispalio signalnu raketu!
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Policija je pronašla ostatke rakete

20.10.2025.
13:45
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Srecko Niketic/pixsell
Tijekom vikenda na trogirskom području dogodio se opasan incident koji je uznemirio i policiju i zrakoplovne službe. U trenutku dok je zrakoplov započinjao slijetanje na pistu zračne luke, u zrak je ispaljena signalna raketa.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, gdje su pronašli jednu iskorištenu signalnu raketu.

Na mjestu događaja obavljen je detaljan očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti tko je i zašto ispalio raketu u neposrednoj blizini zrakoplovne piste. 

Srećom, prema riječima pilota, nije došlo do ugroze zrakoplova ni putnika -  objavila je policija. No situacija je mogla završiti kobno.

Panika u Dalmaciji: Avion slijetao, netko ispalio signalnu raketu!