Panika u Dalmaciji: Avion slijetao, netko ispalio signalnu raketu!

Tijekom vikenda na trogirskom području dogodio se opasan incident koji je uznemirio i policiju i zrakoplovne službe. U trenutku dok je zrakoplov započinjao slijetanje na pistu zračne luke, u zrak je ispaljena signalna raketa.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, gdje su pronašli jednu iskorištenu signalnu raketu.

Na mjestu događaja obavljen je detaljan očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti tko je i zašto ispalio raketu u neposrednoj blizini zrakoplovne piste.

Srećom, prema riječima pilota, nije došlo do ugroze zrakoplova ni putnika - objavila je policija. No situacija je mogla završiti kobno.

