Sportski ribolovac Nino Šarin u nedjelju nedaleko svjetionika Sestrice (na sjeverozapadnoj strani Nacionalnog parka Kornati), naišao je na stvorenje kakvo nikad nije susreo, piše Jutarnji

Iz mora je, naime, izvukao neobičnog, malog stvora. Nije znao što je to, jer mu nije nalikovalo na ništa što je do sada vidio. Odlučio se javiti stručnjacima sa splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji su mu otkrili da je to neobično, prozirno stvorenje zapravo maleni jastog.

"Izvukao sam ga s dubine oko 90 metara. Iskreno, prvi put sam vidio takvo nešto. Dok mi nije Pero Ugarković s Instituta rekao o kome se radi, nisam znao. On mi je pojasnio kako je jastog vjerojatno mlađi od mjesec dana" rekao nam je Šarin.

Jastozi se mrijeste tijekom zimskih mjeseci, a broj jajašaca ovisi o veličini jastoga. No, ne samo o tome, jer temperatura vode igra također važnu ulogu.

