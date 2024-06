Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

KAUFLAND - Kaufland je na svojim službenim stranicama obradovao kupce. Kako stoji u obavijesti, sve trgovine tijekom ljeta će biti otvorene najmanje do 20 sati, počevši od 16. lipnja pa sve do 8. rujna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KONZUM - Sve Konzumove poslovnice koje su danas otvorile vrata kupcima možete pronaći OVDJE.

SPAR - Ove nedjelje otvoreno je 25 Sparova i Intersparova diljem Hrvatske. Njihov detaljan popis može pronaći OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

LIDL - Danas su otvorene brojne Lidlove trgovine. Točan popis i njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

PLODINE - OVDJE možete provjeriti koje trgovine Plodina rade danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EUROSPIN - Ove nedjelje otvoreno je 8 Eurospin trgovina. O kojima je točno riječ pogledajte OVDJE.

TOMMY - Tommy je na svojim stranicama objavio popis trgovina koje rade 16. lipnja. Točan popis možete provjeriti OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

STUDENAC - Najbližu poslovnicu Studenca koja danas radi možete potražiti OVDJE.

PEKARE

DUBRAVICA - Većina poslovnica ne radi, međutim ona na Autobusnom kolodvoru Zagreb otvorena je od 0 do 24. Poslovnice u šoping centrima također su otvorene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MLINAR - Mlinar je objavio detaljan popis poslovnica koje će biti otvorene u lipanjskim nedjeljama. Više možete saznati OVDJE.

PAN-PEK - Točan popis Pan-Pekovih poslovnica koje danas rade, kao i njihovo radno vrijeme, možete provjeriti OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

CITY CENTER ONE - Prema kalendaru radnih nedjelja, City Center One West je zatvoren, no radit će City Center One East.

POINT - Point je danas otvoren do 14 sati. Imajte na umu da je ovo njihova posljednja radna nedjelja sve do početka rujna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

AVENUE MALL - Današnja nedjelja nije radna. Avenue Mall na nedjelju će također biti zatvoren sve do rujna.

ARENA CENTAR - Arena Centar također je danas zatvoren.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Z CENTAR - Z Centar je danas otvoren.

WEST GATE - Današnja nedjelja nije radna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SPLIT

JOKER - Zatvoren je na sve nedjelje u lipnju.

MALL OF SPLIT - Mall of Split također je danas zatvoren.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

CITY CENTER ONE - Danas neće raditi.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Ove nedjelje je zatvoren.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ZTC RIJEKA - Sve nedjelje u lipnju i srpnju su neradne.

OSIJEK

PORTANOVA - Ne radi ove nedjelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PULA

MAX CITY PULA - Centar će biti otvoren ove nedjelje.

PULA CITY MALL - Ove nedjelje ne radi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je i zašto iz trgovine kod Varaždina ukrao stari kruh? Nije prvi put. 'Ja ga ne bi jeo, jedino bi svinjama dao'