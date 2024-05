Nakon jučerašnjeg predaha od nestabilnog vremena, od danas opet promjenjive, ali i primjereno tople proljetne prilike.

Čekaju nas tako gotovo svakodnevni grmljavinski pljuskovi, no, u gotovo cijeloj zemlji će najnepovoljnije biti u drugom dijelu četvrtka te u petak.

Nešto bolje vijesti za sve koji "spajaju" imamo za dane vikenda, više sunčanog vremena, tek lokalni kraći popodnevni pljuskovi, a temperatura se neće znatnije mijenjati, ostaje toplo.

I danas će još biti čestih pljuskova, uglavnom u unutrašnjosti, a tek sporadično će se koji od njih spustiti do same Jadranske obale. Ti će pljuskovi ponegdje biti izraženiji, a znači to da je moguća lokalno i tuča, prvenstveno u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na zapadu Slavonije.

Srijeda sunčanija i mirnije, pljuskovi uglavnom samo u drugom dijelu dana i to u gorju te većinom u unutrašnjosti Dalmacije.

To jedno jače naoblačenje i nekoliko kišnih valova kreće sredinom četvrtka uz približavanje ciklone te jačanjem južine, a glavnina će se tih oborina, koje mogu biti obilne, ispadati do subote ujutro. Bit će te oborine uglavnom pljuskovitog karaktera, a moguće je pritom i jače grmljavinsko nevrijeme.

