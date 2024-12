Otvorene pretprijave za HR RETREAT konferenciju: Među predavačima se ističe Matej Lončarić

HR RETREAT konferencija, inovativna platforma koji spaja edukaciju, odmor i prezentaciju usluga i proizvoda na inovativan način, ove će se godine po prvi put održati u Pomeru pokraj Pule. Od 26. do 28. lipnja 2025. Arena One 99 Glamping postaje središte za stručnjake iz HR-a, marketinga i poslovnih komunikacija, ali i prostor za istraživanje novih tema i izazova.

Na trodnevnoj HR RETREAT održat će se 15 radionica, 5 predavanja u stručnom dijelu programa, ali će se otvoriti i mnoštvo prilika za razmjenu iskustava, otvaranje novih pogleda i stvaranje konkretnih rješenja za izazove budućeg rada.

"Cijena kotizacije uključuje i smještaj, čime sudionicima omogućujemo sveobuhvatno iskustvo – putovanje u znanje, umrežavanje i rad na sebi u opuštenom okruženju", istaknula je Marija Gaura, organizatorica HR RETREAT konferencije.

HR RETREAT konferencija predstavlja Business Speed Date

Na konferenciji za medije i partnere održanoj u Wespa centru u Zagrebu, organizatori su najavili što sve očekuje sudionike, a poseban naglasak stavljen je na Business Speed Date, format koji sudionicima omogućuje brzo i učinkovito povezivanje s kolegama. Ante Mihaljević, stručnjak za poslovnu komunikaciju, podijelio je savjete za sudjelovanje u ovakvom formatu:

"Najvažnije je biti autentičan i konkretan – u nekoliko minuta morate prenijeti tko ste i zašto biste mogli biti vrijedan suradnik", rekao je Mihaljević na panelu o hibridnom radu, na kojem je razgovarao s arhitektom Davorinom Radoševićem, jednim od osnivača Das Hausa, i Nikolom Sluganovićem, odvjetnikom specijaliziranim za radno pravo.

Panel je otvorio važne teme poput uloge dizajna prostora u modernim radnim modelima, pravnih izazova rada od kuće i potrebe za učinkovitim komunikacijskim strategijama unutar timova. Davorin Radošević podijelio je kako prilagodljivi radni prostori mogu poticati privatnost i suradnju, dok je Nikola Sluganović istaknuo važnost jasnih pravila za zaštitu prava zaposlenika i poslodavaca. Hibridni rad, koji sve više definira suvremene modele poslovanja, bit će jedna od ključnih tema HR RETREAT konferencije u lipnju 2025.

U Pomeru vas očekuje širok spektar tema i mnoštvo govornika

Treće izdanje HR RETREAT konferencije fokusira se na ključne teme poput umjetne inteligencije u zapošljavanju, employee wellbeinga, diversityja i employer brandinga. Posebna pažnja bit će posvećena istraživanju hibridnih pristupa radu, koji postaju sve prisutniji u suvremenim modelima poslovanja, te budžetiranju HR aktivnosti, s praktičnim savjetima za optimizaciju resursa.

U fokusu će biti i edukacija te usavršavanje zaposlenika, s ciljem pružanja novih alata za profesionalni razvoj i unapređenje timskog rada.

Među predavačima se posebno ističe Matej Lončarić, Chief Digital Officer CME Adria, koji će govoriti o uspješnosti VOYO platforme i važnosti raznolikosti u timovima za postizanje inovacija.

"Kada zapošljavam ljude, tražim one koji su različiti od mene i koji donose nova znanja i perspektive", rekao je Matej Lončarić na konferenciji za medije gdje je s publikom podijelio dio svog profesionalnog puta.

HR RETREAT konferencija okuplja raznolike poslovne modele

Jedna od posebnosti HR RETREAT konferencije je raznolikost sudionika, koji dolaze iz svih poslovnih okruženja – od startupa preko obiteljskih kompanija u tranziciji do tvrtki koje njeguju dugogodišnje vrijednosti. Upravo su ovakve kompanije, sa svojim jedinstvenim pristupima i izazovima, dobrodošle na HR RETREAT konferenciji.

Svaka od tih poslovnih kultura donosi specifične uvide i prilike, a HR RETREAT pruža prostor za razmjenu ideja i pronalaženje prilagođenih rješenja.

Integra Group, domaća IT tvrtka s dugom tradicijom, uspjela je očuvati obiteljsku atmosferu čak i dok posluje u industriji koja je sinonim za brz razvoj i stalne promjene.

"Može se reći da sam most između zaposlenika i voditelja. Pokušavam njihove ideje, potrebe i želje uskladiti s našim zajedničkim ciljevima. Često me u timu zovu 'mama', ali uvijek u pozitivnom smislu. Ponosna sam na to što njegujemo obiteljsku atmosferu u Integra Groupu, koja postoji već 33 godine i posluje diljem Hrvatske", rekla je Iva Hohnjec, HR menadžerica u Integra Group.

"Za nas su bitne tri ključne vrijednosti kod zaposlenika - želja za učenjem, timski duh i usmjerenost na klijenta. Tehnologija se neprestano mijenja, pa naši zaposlenici moraju biti spremni kontinuirano učiti. Osim toga, mi smo dovoljno mali da zadržimo osobni pristup i obiteljsku atmosferu, što kandidati više cijene. Primjećujemo da im je to često važnije i od samih primanja", dodaje Hohnjec.

Medikor je hrvatska kompanija specijalizirana za medicinske proizvode i dodatke prehrani, koja je u proteklih nekoliko godina zabilježila značajan rast. Krešimir Pihler, financijski direktor Medikora, u Wespa centru osvrnuo se na tranziciju iz malog u srednje veliki kolektiv.

"Kad sam počeo, tvrtka je imala 15-ak zaposlenika. Danas ih je 140, a naš rast pratila je i potreba za kvalitetnim kadrovima. Mi smo trgovačko društvo, ali opet obiteljska kompanija", rekao je Krešimir Pihler i istaknuo kako u Medikoru imaju nisku fluktuaciju zaposlenika.

"Većina kolega koji su ovdje bili kad sam ja počeo i dalje rade s nama. Cilj nam je održavati dobru atmosferu – od slobodnih dana za rođendane do velikih božićnih domjenaka. Pazimo da je atmosfera radna i aktivna, a s druge strane opuštena.", dodao je Pihler.

Na konferenciji smo čuli i primjer iz prakse Flaster grupe. Flaster je startup koji koristi vozila kao pokretne medije za oglašavanje. Njihov inovativan model donosi brendovima veću vidljivost, a vozačima dodatnu zaradu.

"Rad u startupu potpuno je drugačiji od korporativnog okruženja. Ovdje ljudi odmah vide utjecaj svog rada, što ih dodatno motivira. U početku nas je bilo dvoje i radili smo sve – od strategije do skidanja folija s automobila. Danas tražimo ljude koji dijele našu viziju i koji žele raditi u dinamičnom okruženju gdje je svaki dan drugačiji“, istaknuo je Luka Glavaš, suosnivač Flastera i dodao kako se Flaster do sada proširio na četiri zemlje, uključujući Bugarsku, a njihov radni model predstavlja izazov, ali i priliku za razvoj.

HR RETREAT je više od konferencije

HR RETREAT konferencija stvara prostor u kojem najbolje ideje nastaju spontano, potaknute opuštenom atmosferom i inspirativnim razgovorima. Smještena u Pomeru, uz šum mora i miris borova, konferencija je idealno mjesto za povezivanje, razmjenu ideja i otvaranje novih perspektiva. Kroz neformalna druženja, interaktivne radionice i korisne razgovore, sudionici se vraćaju s konkretnim rješenjima spremnima za primjenu.

Više informacija o HR RETREAT konferenciji pronađite na službenim stranicama, LinkedIn profilu i Instagramu. Pretprijave za HR RETREAT 2025 otvorene su od 6. siječnja 2025., a registrirati se možete ispunjavanjem obrasca na linku za prijavu.