Najveće uskrsnice do sada: Pogledajte koliko Osijek daje umirovljenicima

Osječki umirovljenici s mirovinama do 500 eura ove će godine od Grada Osijeka dobiti najveće uskrsnice do sada i to u vrijednosti od 60 do 120 eura, a uskrsnice će dobiti i socijalno ugroženi građani, rekao je u ponedjeljak osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Tako će umirovljenici u Osijeku s mirovinom do 200 eura dobiti 120 eura, s mirovinama od 200 do 350 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 80 eura, dok će oni s mirovinom od 350 do 500 eura dobiti uskrsnicu od 60 eura, najavio je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

Također, rekao je Radić, uskrsnice će osim umirovljenika dobiti i socijalno ugrožene osobe kao i djeca do 18 godina starosti koji su korisnici inkluzivnog dodatka u iznosu od 60 eura.

Radić: Sredstva za umirovljenike povećana 180 posto

"Procjenjujemo da ćemo obuhvatiti između 10 i 11 tisuća naših sugrađana, a briga o sugrađanima treće životne dobi je jedan od naših prioriteta", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Radić ističe kako su od preuzimanja vođenja grada Osijeka proračunska sredstva namijenjena osječkim umirovljenicima povećana 180 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetio je da su u protekle četiri godine mandata kontinuirano svake godine podizali iznose i cenzuse.

Kako do uskrsnice?

Tako je 2021. cenzus bio 292 eura, a ove je godine cenzus 500 eura što je povećanje od 70 posto, izračunao je gradonačelnik naglasivši kako u gradskom proračunu predviđeni iznos za uskrsnice i božićnice u 2025. godini iznosi 1,2 milijuna eura, što je 150 posto više u odnosu na 2021. godinu.

Pročelnica Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka Romana Kovačević, pojasnila je da pravo na uskrsnice ostvaruju umirovljenici na području grada Osijeka koji ostvaruju mirovine do 500 eura.

"S isplatama uskrsnica ćemo prvo krenuti temeljem popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i oni će poštanskom uputnicom dobiti uskrsnice na kućnu adresu. Oni umirovljenici koji uz mirovinu dobivaju inozemnu mirovinu, samo inozemnu mirovinu ili uz mirovinu još rade, uz uvjet da primanja ne prelaze iznos od 500 eura njima će ići isplata na tekući račun. Oni se za isplatu moraju prijaviti do 18. travanj ove godine", kazala je Kovačević.

Prijave se podnose osobno u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo. Korisnicima naknada za troškove stanovanja, prava na pučku kuhinju i beskućnike isplata ide na tekući račun ili poštanske uplatnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIŠE: Nakon upita Gradu Zagrebu, mještani Šestinskog dola napokon će dobiti novi pješački prijelaz