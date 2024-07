Nakon požara koji je u četvrtak predvečer buknuo u mjestu Seget Donji kod Trogira, oglasili su se iz hotelskog kompleksa Medena, blizu kojeg je gorjela šuma.

Iz hotela su priopćili da nije bilo veće štete te da ni u jednom trenutku životi i zdravlje mještana ili gostiju nisu bili ugroženi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Požar je krenuo u neposrednoj blizini našeg kompleksa, a samo zahvaljujući izostanku vjetra i herojskoj organizaciji svih službi, a napose vatrogasaca spriječena je potencijalna katastrofa. Vatra je doprla do krajnjih rubova kompleksa Apartmani Medena te je prouzročena manja materijalna šteta. Sve goste evakuirali smo na vrijeme, a veliki dio njih već se vratio u svoj smještaj nakon što su stručnjaci i institucije za to dale zeleno svjetlo. Također, gostima smo ponudili svu infrastrukturnu, logističku i zdravstvenu pomoć, no srećom nije bilo potrebe za istom", rekla je predsjednica uprave Apartmana Medena d.d. Petra Jurlina.

Jurlina je zahvalila vatrogascima koji su branili Seget Donji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izuzetnom su brzinom, organizacijom i umirujućim pristupom ugasili najveći ovogodišnji sezonski požar. Također u ime našeg kompleksa izražavam zahvalu predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije i civilne zaštite", istaknula je Jurlina i dodala da cijeli kompleks Medena svake godine provodi protupožarne vježbe, raspolaže infrastrukturom i posjeduje sve ateste za izvanredne situacije.

U priopćenju stoji i da je Jurlina rekla kako postoje "snažne indicije da je požar podmetnut" te da policija i istražitelji provode intenzivne aktivnosti za pronalazak počinitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, ogromni požar gasile su stotine vatrogasaca s gotovo 40 vozila. Iz zraka su buktinju pokušavali obuzdati kanaderi. U petak je požar lokaliziran i stavljen pod kontrolu, ali još nije sasvim ugašen.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatra tinja tijekom noći na području kod Trogira