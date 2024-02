Vlada je potvrdila nove cijene goriva i novo veće poskupljenje i to i dizela i benzina. Stare cijene će vrijediti do ponoći, pa su mnogi vozači krenuli napuniti svoje rezervoare. U Zagrebu se stvaraju gužve na benzinskim crpkama već satima i tako će biti do ponoći. A koliko i zašto gorivo poskupljuje te kakve to za sobom nosi posljedice, istražio je Marko Šiklić.

Svaka dva tjedna nove kalkulacije. Čini se malo, a zapravo je dosta jer u 15 dana gorivo poskupljuje drugi put.

"Prije poskupljenja sam odlučio napuniti do vrha, moramo uštedjeti svaki cent – što možemo", rekao je Gordan Tolić.

"Vjerojatno će ovo povući cijene i svega ostalog, a to nam stvarno ne treba", rekao je Ivan Filipović.

Pridodamo li sutrašnjem poskupljenju i ono od prije dva tjedna prosječan spremnik benzina od 50 litara platit ćemo 3 i pol eura više, a dizela čak 5 eura. Da Vlada i ovaj put nije intervenirala, cijena spremnika benzina bila bi 9 i pol eura skuplja, a dizela 12 i pol eura.

Pitanje je hoće li zbog nemira na Bliskom istoku cijene nastaviti rasti.

Sve je veći pritisak

"Naše, domaće tržište još relativno dobro izdržava te oscilacije koje su svakako cjenovni udari, ali opet – komparativno gledajući, ne preveliki", rekao je Igor Dekanić naftni stručnjak.

Pod sve većim pritiskom zato su autobusni prijevoznici. Vozača nema, putnika je sve manje, guši ih visoki PDV, a na sve - cijene goriva ne prestaju rasti.

"Poskupljenje po jednom tanku goriva kod nas je od 50 eura na gore, mi te novce jednostavno moramo negdje nadoknadit. Po jednom taknu goriva, po jednom autobusu – dnevno", rekao je član upravnog odbora udruge Autobusi.hr Ivan Leskovar.

Cijene goriva diktiraju cijene karata, koje ovise i o prijevozniku, ali i o isplativosti linije. Poskupljenje je, kažu nam, neizbježno.

"S ovim novim poskupljenjem goriva cijene će morati ići barem 20-ak posto gore na uslugu prijevoza. Nažalost, mi nemamo nikakve druge instrumente kojima bi mogli nadoknaditi sve naše gubitke koje trenutno imamo, to je nažalost jedino podizanje cijene karata", kaže Leskovar.

Mnogi su danas čekali, misleći – uštedjet će. No, razliku će možda već ovog tjedna platiti na drugim stvarima. Nastavi li gorivo rasti, poskupljenje je neizbježno, kažu nam u najvećoj tvrtki za distribuciju prehrambenih proizvoda u zemlji.

"U slučaju nastavka trenda povećavanja cijena, morat će se mijenjati kratkoročni ugovori koji će se u nekoj sljedećoj fazi reflektirati i na cijenu proizvoda u dućanima", kaže potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe Stjepan Roglić.

No, u slučaju da cijene goriva i krenu padati – niže cijene u trgovinama, možemo zaboraviti.

"Smanjenje inflacije ne znači smanjenje cijena, nego smanjenje porasta cijena. To znači da će se nova ravnoteža koja će se postići i uspostaviti, ona ne bi trebala utjecati na sniženje cijene već na umjereni porast u sljedećem razdoblju, znači idemo prema 2 posto ciljanom godišnjem rastu cijena, kaže Roglić.

Zbog visokih troškova kućni rezovi sve su češći. Gotovo 15 posto Hrvata ne može podmiriti svoje troškove, europski je prosjek upola manji.