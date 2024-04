Od mlade Osječanke Ž.L. koja je poginula na Jezerskom vrhu u Albaniji opraštaju se kolege i prijatelji. Podsjetimo, albanska gorska služba spašavanja objavila je kako je hrvatska državljanka smrtno stradala na planini Jezerski vrh.

"Ove riječi ne znače zbogom, već su zadnja zahvale tebi, koja si životu pristupala s toliko strasti i ljubavi. Svaki trenutak proveden s tobom bio je dar, od ronjenja u nepoznate dubine mora do uspona na vrhove planina koje su te oduvijek pozivale svojom neopisivom ljepotom", stoji na početku objave njezinog kolege na Facebooku.

"Bila si više od prijateljice! Bila si vodič kroz nepoznato, svjetionik u noći, mentor i inspiracija. I kada su me svi napustili ostala si privržena uz mene pomažući mi i bodreći me. U tišini laboratorija, gdje smo zajedno raspravljali o tajnama znanosti, tvoja znatiželja i entuzijazam bili su zarazni. Kao tvoj mentor, mislio sam da te učim, ali istina je da si ti bila ta koja me učila! O snazi postavljanja pitanja, o važnosti traženja odgovora, o tome kako nikada ne odustati, čak i kada izazovi izgledaju neizmjerno veliki i nerješivi. Tvoja strast prema planinama, tvoja ljubav prema moru, tvoje neugasivo zanimanje za sve što je nepoznato i nerazumljivo, sve to ostaje s nama kao podsjetnik na to kako treba živjeti život punim plućima, kako moramo cijeniti svaki dah, svaki korak, svaki zaron, svaki uspon na novi vrh. I svaku priliku.

Tvoj tragičan odlazak na ovom prokletom i ukletom planinarskom izletu prostrijelio je naša srca. No, tijelo ti je možda napustilo ovaj svijet, ali tvoj duh i tvoja ljubav ostaju s nama zauvijek. Sjećanja na tebe vodit će nas kroz najtamnije noći, tvoja hrabrost inspirirat će nas kako se suočiti s vlastitim strahovima, a sjećanja na sve tvoje radosti bit će naša radost. U svakoj zvijezdi koju pogledamo, vidjet ćemo tvoj smiješak. U svakom valu koji zapljusne, čut ćemo tvoj smijeh, a na svakoj planinarskoj stazi kojom krenemo, osjetit ćemo tvoje prisustvo. Nisi samo ostavila trag u našim srcima već si se utkala u spletove naših života. Počivaj u miru, draga Željka! Hvala ti na svakom trenutku, na svakoj lekciji, na svakoj avanturi. Tvoj odlazak je podsjetnik da je svaki dan dar i da trebamo živjeti punim plućima, baš kao što si ti živjela. Do ponovnog susreta čuvat ćemo te u srcima, vječno zahvalni za svjetlost koju si donijela u naše živote!", stoji u objavi.

U akciji je spašeno sedam planinara

Gorska služba spašavanja Albanije izvijestila je na svom Facebooku kako su u subotu primili hitni poziv policije Bajram Curri i Albanskog civilnog centra za pomoć u planinskoj nesreći na Jezerskom vrhu. Započela je potom velika akciju spašavanja. Poginula je hrvatska planinarka koja se poskliznula vrlo blizu vrha. Ostatak grupe pozvao je pomoć.

"Naš tim zajedno s albanskom državnom policijom i pripadnicima Gorske službe traganja spašavanja započeli su akciju spašavanja iz doline Valbone helikopterom do obližnje točke gdje nije bilo moguće sletjeti. Žrtva, rođena 1981. godine, zadobila je ozljede opasne po život i pronađena je bez znakova života, a zatim je tijelo helikopterom prevezeno do najbliže bolnice", kažu u priopćenju. U akciji je spašeno ukupno sedam planinara, četvero iz Hrvatske i troje iz Srbije.