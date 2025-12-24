Zagrepčani umalo zaglavili u snijegu: Gdje su službe na Sljemenu? 'Ništa nije očišćeno'

Od 245 ekipa zagrebačke zimske službe nijedna nije prošla Sljemenskom cestom u srijedu popodne. Čitateljica net.hr-a zatekla se u neugodnoj situaciji na Sljemenu te nam poslala snimku neočišćene ceste.

"Ralica nije prošla. Uopće ništa nije očišćeno, ni cesta ni stanice, morali smo čekati da se autobus nekako pomakne da bi prošli. Jedva se spuštamo. Stati više ne možemo inače ćemo ostat u snijegu", navodi čitateljica.

Noć ranije, ekipa RTL-a Danas posjetila je bazu zagrebačke zimske službe iz koje su uvjerali da su spremni za snijeg na Badnjak.

„Sve raspoložive ekipe bit će raspoređene na sljemenskom području“, kazao je Ivan Špehar, voditelj zagrebačke zimske službe. "Proglasili smo treći stupanj pripravnosti, a ekipe su raspoređene i spremne u 12 baza (mjesta stalne pripravnosti) diljem grada", dodao je.

Pisali smo ranije da prema programu zimske službe, Zagreb raspolaže s ukupno 245 ekipa. Od toga su 134 kamiona i 111 traktora, odnosno specijalnih vozila.

Što se tiče posipnog materijala, Špehar je naveo da se na jednoj lokaciji nalazi 5.800 tona soli, dok su ukupni gradski kapaciteti 12.000 tona. Trenutačno je na stanju 12.000 tona soli te 3.000 tona kamenog materijala (sipine).

Vremenska prognoza ne ide na ruku zimskim službama. RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac javlja kako će tijekom noći na Božić u gorskoj Hrvatskoj i na sjeverozapadu zemlje susnježica postupno prelaziti u snijeg i u tim područjima će se snijeg i zadržavati na tlu.

Kako Badnjak bude odmicao, bit će i u središnjim područjima sve više susnježice i snijega, a sve manje kiše. U većini središnje Hrvatske ipak ne očekuje se talog veći od nekoliko centimetra, ali u Zagorju i na sjeverozapadu zemlje uz granicu sa Slovenijom stvarat će se tanji snježni pokrivač.