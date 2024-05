Nedjeljno jutro oblačno, osobito u unutrašnjosti zemlje uz povremenu kišu, češću, pa i u obliku pljuskova na zapadu, gdje može i zagrmjeti. Suho samo u Podunavlju, a moguće i na dijelu sjevernog Jadrana. Na kopnu uglavnom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, osobito pod Velebitom, a na srednjem dijelu samo prolazno jugo. Jutro pak, malo ugodnije, na kontinentu posvuda iznad 10, čak do 15 stupnjeva, a na moru između 16 i 19 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje ponegdje mogući pljuskovi i grmljavina, čak lokalno južnije od Zagreba izraženiji. No, naoblaka će se postupno smanjivati, a ti pljuskovi prorijediti, navečer izostajati. Ipak, uz te promjenjive prilike i slab do rijetko umjeren sjeveroistočni vjetar, malo svježije, bit će između 19 i 22 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu zato djelomice sunčano, osobito u Podunavlju. Tek lokalno još prema zapadu, oko gorja može bit kakvog kraćeg pljuska ili malo kiše. Toplo, od 22 do čak 26 stupnjeva, koliko se očekuje prema istoku.

U Dalmaciji promjenjivo prolazno uz pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. No, sve to uglavnom u zaleđu i na krajnjem jugu, a navečer će se i naoblaka smanjivati. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura oko 23-24 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a sve manje tmurno bit će i u gorju, gdje još u početku može biti kojeg izraženijeg pljuska. Neki kraći se može dogoditi i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slabi, a na moru ostaje toplo, između 23 i 25 stupnjeva. Malo svježije u gorju.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti novi tjedan započinjemo stabilnije, sunčanije pa i malo toplije, ujutro uz nešto češću pojavu magle. Malo kiše može pasti uglavnom samo u gorskim krajevima tijekom poslijepodneva. No, već od utorka opet promjenjivo, pljuskovi izgledniji najprije na zapadu, a u srijedu i na istoku zemlje. Malo više suhog vremena u četvrtak, pred, čini se izraženije pljuskove potkraj petka.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu ponedjeljak većinom sunčan, mjestimice malo kiše moguće u zaobalju, vrlo rijetko može koji od tih pljuskova stići do mora. U utorak i srijedu nestabilnije. Pljuskovi i neverini, najprije na sjeveru, zatim i u Dalmaciji. U četvrtak prolazno malo mirnije, ali kreće sve izraženija južina koja najavljuje jače naoblačenje krajem radnog tjedna. No, temperatura bez veće promjene.