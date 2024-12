Objavljena velika prognoza za snijeg u Europi: Bit će iznenađujućih anomalija

Meteorološki servis Severe Weather objavio je prognozu snježnih oborina za zimu 2024./2025. u Europi. Prognoze pokazuju uglavnom slabu sezonu snijega.

Meteorološka zima počela je 1. prosinca i trajat će do zadnjeg dana veljače. Obuhvaća tromjesečno razdoblje koje je statistički najhladnije tromjesečje u godini, pa se sve službene zimske statistike uzimaju u ovom razdoblju. Ukupna prognoza snježnih oborina za sljedećih 10 dana pokazuje da će većina snijega pasti u sjevernim i istočnim dijelovima kontinenta. Nešto snježnih padalina također se vidi u srednjoj Europi, ali u višim predjelima. Na jugoistoku se vidi još jedno područje s većim potencijalom za snježne padaline, piše servis.

Vraća se hladna anomalija

Ako se gleda prema zadnjoj trećini mjeseca, uglavnom možemo promatrati razvoj trendova vremenskih prilika. Prognoza pokazuje da se iznad Atlantika diže područje visokog tlaka. To može omogućiti pad tlaka i sjeverno strujanje nad srednjom Europom, povećavajući potencijal snježnih oborina u ovom razdoblju. Hladna anomalija vraća se u veći dio srednje i južne Europe. No, kako navodi serevis nemaju pouzdane podatke o oborinama iz toga sustava za predviđanje

Meteorološki servis Severe Weather za količinu snijega koristi dva dobro uspostavljena sustava za sezonsku prognozu vremena. To je ECMWF ( Europski centra za srednjeročne vremenske prognoze) i UKMO model, iz službenog britanskog Met-Officea.

Prognoze pokazuju i anomaliju padalina snijega

ECMWF je najčešće korišten sustav sezonskog predviđanja. Prema njemu nad Skandinavijom se predviđaju pojedina područja s pojačanim snježnim oborinama zbog utjecaja sustava niskog tlaka i mlaznog strujanja nad sjevernom Europom i dalje prema istoku. Siječanjska prognoza nastavlja sa smanjenim potencijalom snježnih oborina u većem dijelu kontinenta. Općenito, prognoza je vrlo slična sezonskom prosjeku, s možda čak i manje snijega nad središnjim predjelima.

Foto: Severe Weather

U veljači nema stvarnog poboljšanja, a veći dio Europe još uvijek će imati puno manje snježnih oborina nego što je uobičajeno. Ovo je možda iznenađujuće, budući da je u prognozi obrasca tlaka za veljaču bilo naznaka da bi moglo biti dostupno više hladnoće. Ali to bi također moglo biti rezultat manje oborina unatoč nižim temperaturama.

Prognoza snježnih oborina za ožujak, pokazuje poboljšani potencijal snježnih oborina u središnjim i jugozapadnim dijelovima, osim uobičajenog dalekog sjevera. To ukazuje na potencijalno poremećen obrazac u kasnu zimu i rano proljeće. Općenito, travanj pokazuje manje snježnih oborina nego inače za ovo doba godine, osim u višim predjelima u središnjim dijelovima. To ukazuje na dovoljno oborine, ali na nedostatak odgovarajućeg hladnog zraka koji bi također donio snježne padaline na niže razine, kao što je to uobičajeno posljednjih godina.

Foto: Severe Weather

UKMO uz ECMWF ako pokazuju vrlo sličnu prognozu, to daje veće povjerenje u ukupnu točnost. Sezonski prosjek za Europu pokazuje još jednu vrlo slabu prognozu snježnih oborina, baš kao i ECMWF. Predviđa se da će veći dio kontinenta imati manje snježnih oborina nego što je uobičajeno, osim krajnjih sjevernih dijelova. Prognoza UKMO-a za siječanj pokazuje manju količinu snježnih padalina od ukupnog prosjeka. U veljači nema poboljšanja, a neka područja imaju čak i veći manjak snježnih oborina nego u siječnju. Prognoza za ožujak pokazuje slab trend snježnih padalina u rano proljeće, osim ponovno u krajnjim sjevernim krajevima. UKMO također ima podatke za travanj. Kao i prethodni model, UKMO također pokazuje manje snježnih padalina.

