Stiže promjena vremena. Meteorologinja otkrila kada će pogoršanje doći do Hrvatske

Tlak zraka postupno pada kako anticiklona slabi jer se frontalni poremećaj približava našim predjelima i donosi nam postupno sve više vlage. Preko naših će se krajeva premještati u noći na utorak te u utorak prijepodne.

Prvi dio ponedjeljka proteći će uz uglavnom suho vrijeme, ujutro će nakratko po nekim dolinama i kotlinama biti magle. Na Jadranu će zapuhati jugo, a uz više oblaka već poneka kap kiše može lokalno pasti na sjevernom dijelu Jadrana. Najniža temperatura bit će u unutrašnjosti od 7 do 11 °c, na Jadranu između 14 i 19 °C.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne i dalje uz dosta sunčana vremena, bit će povremene umjerene naoblake no zadržat će se suho uz slab vjetar, većinom južni i jugozapadni. Najviše temperatura podjednaka današnjoj, oko 25 °C. Najviše sunčana vremena bit će u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje će također vjetar biti slab. Pritom će biti i vrlo toplo pa će nakon slojevite jutarnje odjeće danju dobro doći laganija te kratki rukavi, naime najviša temperatura i oko 26 °C. U Dalmaciji će vladati i dalje kasno ljetni ugođaj unatoč tomu što smo zakoračili službeno u jesen. Više se oblaka treba očekivati prema kraju dana te osobito u noći na utorak kada će i mjestimična kiša pa i grmljavina biti najvjerojatnija. Jugo će u večernjim satima već ponegdje biti jako pa će i more biti umjereno valovito.

Na zapadu zemlje više oblaka nego drugdje. Uz promjenljivu naoblaku ponešto kiše može već pasti poslijepodne, posebno u Istri, no ipak bit će vjerojatnija i češća krajem dana i u noći na utorak kada već treba očekivati i poneki izraženiji pljusak. Puhat će većinom umjereno jugo, a najviša temperatura bit će između 22 i 25 °C, u gorju i malo niža.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenljivo uz jugozapadni i južni vjetar sve do vikenda, u četvrtak i poprilično vjetrovito. Kiša će biti vjerojatnija u srijedu te osobito utorak kada u gorju i unutrašnjosti Dalmacije može biti i izraženijih pljuskova. Bit će razmjerno toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također utorak uz najčešću i lokalno obilniju oborinu, no jugo će već tijekom jutra malo oslabjeti. U nastavku tjedna gotovo svaki dan treba računati na kišu, a i jugo će ponovno pojačati. Južina će mnogima biti neugodna, no za vikend raste vjerojatnost za njezin prestanak. Do tada ne preostaje nam nego se prilagoditi.

