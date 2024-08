"Jako mi je žao što ne postoji nekakav Google review ili TripAdvisor gdje bi ugostitelji mogli ocjenjivati goste. Da budemo u ravnopravnom položaju", poručio je ogorčeni šibenski ugostitelj Boris Šunjić nakon bizarnog događaja s norveškom gošćom u jednom svom restoranu koji je, kaže, doslovno kap koja je prelila čašu.

Naima, turistica je tražila odštetu zbog kapljice vina koja je završila na njezinoj haljini što je Šunjića revoltirao, dodatno i zbog činjenice da spornu haljinu uopće nije ponijela sa sobom kada se došla žaliti, piše Šibenski.hr.

"Jedna od gošći, iz države zvane Norveška, iz grada zvanog Oslo (njenu fotografiju i podatke imamo i normalno, nećemo ih objaviti), stigla je danas u lokal (i to taksijem koji je sigurno platila 15-ak eura) da joj platimo 35 eura, koliko vrijedi njezina uništena haljina. I to tako što je jedna kapljica, nakon što joj je konobar ulio čašu crnog vina, ostala s vanjske strane i kapnula na njenu haljinu", naveo je Šunjić.

'Kap koja je prelila čašu'

U nevjerici što čuje, voditelj lokala gošću je pitao može li barem vidjeti haljinu "kad vam već plaćam 35 eura", na što je ona odgovorila da joj je ostala u hotelu. "Tko će mi platiti taksi tamo i nazad", zavapila je Norvežanka.

Voditelja je zatim zanimalo je li ovakav zahtjev uobičajen u zemlji iz koje dolazi, na što mu je ona priznala da "baš i nije".

"Normalno da smo joj platili tih 35 eura, kako se, kao i mnoštvo drugih nesretnih i isfrustriranih kojima su to rijetki trenuci kada mogu dobiti na važnosti, ne bi iživljavala na nama preko Google review-a, TripAdvisora i sličnih internetskih platforma koje služe za ucjene", zaključio je vlasnik lokala.

Šunjić je istaknuo da se u svojih 58 godina bavio raznim poslovima, no tvrdi da ružnijeg od masovnog, sezonskog ugostiteljstva nije vidio. "Strava, najblaže rečeno. No, to je moj izbor, moj problem i nikakav razlog za kuknjavu. Idemo raditi dalje", zaključio je.

