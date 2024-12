Zabijelile se ulice Dubrovnika: 'Opasno je hodati!'

U Lapadu pada kiša, a iz Grada Dubrovnika i s Ilijine glavice stižu fotografije bijelih ulica nakon što je pao jak grad, javlja Dubrovački dnevnik.

Građani su upozorili da je opasno hodati Stradunom i okolnim ulicama jer je sve sklisko.

Na Pilama su poplavile ulice, stvorila se neobična bujica vode koja se slijeva.

Foto: Grad Dubrovnik

Dubrovčani dijele snimke nevjerojatne količine padalina.

U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje slabe oborine na granici kiše i snijega, u gorju mjestimice slab snijeg, prognoza je DHMZ-a.

Foto: Grad Dubrovnik

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, još lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.

Foto: Dubrovački dnevnik

Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a na jugu još istočnjak i jugo. U unutrašnjosti temperatura zraka većinom od 0 do 5 °C. Na moru najviša dnevna od 9 do 14 °C.

Foto: Dubrovački dnevnik

Foto: Durbovački dnevnik

Foto: Dubrovački dnevnik

