Gomila madraca i starog namještaja, ambalaža novog televizora, tepisi, jastuci - sve je to istovareno usred maslinika, 800 metara od kuće obitelji iz Vrboske na Hvaru.

Morski.hr koji je i objavio vijest, kontaktirao je dvije osobe čiji su računi pronađeni u masliniku - no bezuspješno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Morski.hr Foto: Morski.hr

Općina Jelsa, zbog prekršitelja komunalnog reda, objavila je detaljnu Odluku o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Imali smo jako puno problema i to posebno u svibnju i lipnju, kad uglavnom ljudi renoviraju i vikendaši dolaze, pa bacaju krupni otpad na javne površine. To već godinama nije dozvoljeno. Apelirali smo sto puta: ako imate nešto baciti, zovite komunalnu tvrtku Jelkom! U sklopu godišnje naknade za komunalni doprinos, imate pravo na jedan veliki kamion za odvoz otpada. Zovite samo na vrijeme, Kamion vam je besplatan i on to vozi u reciklažno dvorište - kazao je načelnik Nikša Peronja za Morski HR.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Morski.hr Foto: Morski.hr

Naveo je i da postoji besplatno rješenje u obliku reciklažnog dvorišta.

POGLEDAJTE VIDEO: Smrad i hrpe otpada na ulazu u Pulu: 'Diže mi se želudac, ne mogu popiti kavu u dvorištu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa