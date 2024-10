Neretvanske mandarine iz Egipta u prodaji?! Mreže gore: 'Trebalo je biti mandarine s obale Nila'

Na Facebook stranici 'Halo inspektore' objavljena je priča o domaćim neretvanskim mandarinama koje su iz - Egipta?! Naime, na pakiranju od 2 kilograma, na deklaraciji piše da su mandarine podrijetlom iz Egipta. Vrlo brzo je stigao i odgovor isporučitelja. Objasnili su da je riječ o tiskarskoj pogrešci.

Tiskarska pogreška na deklaraciji

"Zbog tiskarske pogreške na deklaraciji naših mandarina, želimo vas obavijestiti da one potječu iz plodne doline Neretve, a ne iz Egipta. Mandarine su sezonsko voće koje ne koje ne uspijeva u Egiptu u ovo doba godine. Ispričavamo se na ovoj nesretnoj pogrešci i zahvaljujemo na vašem razumijevanju i povjerenju. Agroneretva d.o.o ponosna je na svoj dugogodišnji rad i posvećenost kvaliteti. Svake godine proizvodimo voće vrhunske kvalitete koje je prepoznato na domaćem i međunarodnom tržištu. Naše mandarine su bogate vitaminom C, antioksidansima i vlaknima što doprinosi zdravlju i vitalnosti. Certifikat GLOBALGAP koji posjedujemo jamči visoke standarde u proizvodnji i sljedivost svakog ploda, od polja do vašeg stola.Vaše zadovoljstvo naš je prioritet i nastavit ćemo isporučivati najkvalitetnije proizvode s pažnjomprema okolišu i budućim generacijama," piše u očitovanju Agro Neretve.

Objava je vrlo brzo skupila brojne komentare ljudi, a neki korisnici društvenih mreža bili su posebno šaljivi.

"Naravno da je greška, trebalo je pisati Mandarine s obale Nila!", "Tiskarska greška bila bi kad bi pisalo Meretva umjesto Neretva. Kako ovo može biti tiskarska greška?", "Vjerujemo vam...daj 10 vreća odmah", samo su neki od komentara.