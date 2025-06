Nepravilnost na lokalnim izborima: Orešković nazvala Plenkovićev govor 'okupatorskim'

Govoreći o nepravilnostima na lokalnim izborima, Dalija Orešković (DOSIP) ocijenila je u utorak u Saboru da je govor premijera Andreja Plenkovića o osporavanju rezultata "govor okupatora", na što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković uzvratio da "ona i njezin legitimitet ne postoje".

Ponašanjem HDZ-a došli smo do "jednopartijskog sustava koji ima previše obilježja autoritarnog u sebi", rekla je Orešković te se osvrnula na lokalne izbore, posebice u Zadru. Tu je rekla da je Ustavni sud "kompromitiran" zbog toga što su jedan listić na kojem je glasano za HDZ, a nešto na dnu nadopisano, proglasili važećim, a drugi na kojem je glasano za oporbu i i također je nešto dopisano nevažećim, što je ocijenila skandaloznim.

"Andrej Plenković poručuje da su osporavanja izbornih procesa orkestriran pokušaj saniranja štete gubitnika. Takav govor nije govor izbornog pobjednika nego okupatora", naglasila je.

Reagirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazavši da su pobijedili oni koje su građani htjeli, a da nju "nisu željeli nigdje".

"U Hrvatskoj je 576 općina, gradova, županija u kojima su provedeni izbori pa to puta dva - to vam je 1152 izbora i vi govorite o nekoliko slučajeva i pokušavate osporiti rezultate izbora. To govori o vašem demokratskom modusu i koliko vi vjerujete u demokraciju. Vi ste dobili 0, vi ne postojite, vaš legitimitet ne postoji, pobijedili su oni koje su ljudi željeli, a vas nisu željeli nigdje", rekao je.

Dragić (SDP): Znamo na što je HDZ u Zadru spreman

Irena Dragić u ime Kluba SDP-a kazala je da je završena saga o 'križić-kružić izbornom listiću' u Zadru razotkrila pravosudne institucije, ali i Ustavni sud.

"Zadar je grad povijesnih izbornih preokreta, najgoreg oblika političke korupcije i trgovine. I 1997. smo podnijeli kaznenu prijavu, 2001. smo otišli spavati s činjenicom da je HDZ izgubio izbore, a probudili se s HDZ-om kao pobjednikom izbora. Znali smo da trebamo biti oprezni jer mi u Zadru najbolje znamo na što je spreman HDZ", rekla je.

Ovi lokalni izbori, ocijenila je, duboko su kompromitirani, razotkrili su neujednačenu praksu Županijskog izbornog povjerenstva u kojem sjedi sutkinja čiji je suprug donator HDZ-a i koja je u slučaju oba sporna listića glasala u korist HDZ-a.

Naglasila je i da je nužan novi izborni zakon "jer ćemo se vrlo brzo naći u situaciji kada će nam HDZ reći da nam izbori nisu ni potrebni".

Hrvoje Zakonović (Klub HDZ-a) uzvratio im je da se nauče gubiti.

"Pitaju se zašto je mala izlaznost, zašto SDP i ljevica dobivaju malo glasova, a možda ste baš vi razlog", rekao je obraćajući se Daliji Orešković. "Jeste li ikada u djetinjstvu igrali 'Čovječe, ne ljuti se'? Ta igra ima svoj smisao, a to je da osobe poput vas i kolegice Dragić nauče gubiti. A izborni zakon vam odgovara tamo gdje ste pobijedili", kazao je.

Administracija spora za strane radnike, ali i za osobe s invaliditetom

Loris Peršurić (Klub IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a) upozorio je na sporost administracije u izdavanju dozvola za zapošljavanje stranih radnika zbog čega, ukazao je, poslodavci u sezonu ulaze bez djelatnika.

Da sporost administracije ne muči samo poslodavce nego i one najranjivije, upozorio je zastupnik Ivica Baksa (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) te apelirao na ministra rada i socijalne politike Marina Piletića da se ubrza postupak oko ostvarivanja inkluzivnog dodatka.

"Sve više ljudi s invaliditetom mjesecima i godinama čekaju što im pripada i što im je nužno, a razlog je disfunkcionalni sustav koji se slama pod pritiskom. 105.000 osoba s invaliditetom nam je na čekanju, ne mogu dobiti inkluzivni dodatak, ostvariti osobnog asistenta, ortopedska pomagala, pravo na njegu ni beneficirani radni staž", upozorio je te naveo i probleme bolesnika s multiplom sklerozom s kojima se suočavaju u ostvarivanju svog prava.

Borić (Možemo): Nema političke volje da se osudi sustavno ubijanje u Gazi

Zastupnica Kluba Možemo! Rada Borić osvrnula se na ratove u Ukrajini i području Gaze ustvrdivši da je Hrvatska s pravom podržala Ukrajinu i osudila Rusiju, pružila joj pomoć, no da istovremeno nema političke volje da se kroz sankcije osudi Izrael zbog svakodnevnog razaranja i sustavnog ubijanja stanovništva u Gazi.

"Izrael provodi ono što se naziva genocidom", kazala je.

Klub Možemo pridružio se zahtjevima aktivista iz pokreta Nepokorena Palestina koji od Vlade traže sigurnost za 12 mirovnih aktivista s prisilno zaustavljenog humanitarnog broda dodavši kako je odvođenje civila aktivista i sprječavanje ulaska humanitarne pomoći u Gazu još jedan u nizu zločina izraelskog režima.

Govoreći o dopunskim manjinskim izborima u Stonu na kojima se bira vijećnik u Gradskom vijeću iz reda bošnjačke nacionalne manjine, Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je da je u toj općini u 2021. broj Bošnjaka porastao 20 puta zato što su prilikom provođenja Popisa stanovništva popisani i brojni radnici koji su radili na Pelješkom mostu. Zbog toga su, dodao je, dobili pravo na vijećnika.

"Tako će sedam pripadnika bošnjačke nacionalne manjine na trima lokalnim izborima imati pravo izabrati jednog vijećnika u Gradskom vijeću. Popis stanovništva ne smije biti kriterij ni za utvrđivanje Registra birača ni za utvrđivanje izbornih jedinica, a očito nije prikladan ni za određivanje prava nacionalnih manjina", rekao je.

Zastupnik Kluba nacionalnih manjina Armin Hodžić ocijenio je njegov govor "nadrealnim" te istaknuo da Raspudić nema pojma o čemu govori.

