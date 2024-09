Nedjelja sunčana i sparna. U novom tjednu bez znatnijeg popuštanja vrućine

Neuobičajena vrućina za kraj kolovoza, a nastavlja se i barem cijelog prvog tjedna rujna.

Ostajemo u polju srednjeg ili malo povišenog tlaka pod utjecajem anticiklone, a izraženiji poremećaji se zadržavaju podalje od našeg dijela kontinenta.

NEDJELJA

Sutra ujutro tako opet vedro i sunčano. Rijetko koji zaostali oblak u gorju. Na kopnu mirno, a duž obale slaba do umjerena, samo mjestimice pod Velebitom prolazno pojačana bura. Upravo će se zbog bure na moru nastaviti niz vrlo toplih noći, uglavnom ujutro barem 25 °C, dok će malo ugodnije biti na kopnu između 16 i 20 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, vruće i sparno. Bit će lokalnog razvoja oblaka, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, ali uz vrlo vrlo malu vjerojatnost za neki kraći pljusak. Temperatura slična, oko 33-34 °C.

Na istoku sunčano i vrlo vruće, malo oblaka, većinom oko gorja na zapadu Slavonije, ali suho. Prolazno će oko Podunavlja zapuhati slab do umjeren sjeverac ili sjeveroistočnjak.

U Dalmaciji većinom sunčano, nešto oblaka može se razviti u zaleđu, ali bit će to samo manji oblaci. Maestral malo manje izražen nego danas, a temperatura slična, između 33 i 35 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju prolazno visoki prozirni oblaci, prevladavajuće sunčano, ali bit će lokalno i onih oblaka vertikalnog razvoja u unutrašnjosti Istre i dijelu Gorskog te oko Velebita, no postoji vrlo mala vjerojatnost za kraći pljusak. Temperatura bez veće promjene, uz more između 32 i 35 °C, u gorju oko 30-31 °C, niže samo u najvišim predjelima.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti bez znatnijeg popuštanja vrućine, a tek će malo izgledniji biti izolirani popodnevni pljuskovi, ali i to većinom samo oko gorja, drugdje možda mogući tek u drugoj polovici tjedna, a i to bez većih količina kiše.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu uz obilje sunčanog vremena uz nešto slabiji vjetar, ali za nijansu možda niže temperature. Nažalost bez nekog jačeg vjetra podjednako teško će disati. Postoji doduše i šansa da poneki pljusak iz zaleđa stigne do same obale, ali to vrlo rijetko oko utorka i ponovno od četvrtka.