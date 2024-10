Nediljko Dujić za RTL: 'Bio sam u policiji zbog prijetnji likvidacijom'

Čelnik Hrvatskih šuma Nediljko Dujić u ponedjeljak je, 14. listopada, bio u službenim prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske ali nije se sastao s načelnikom policije Sandrom Santinijem kako je to objavljeno u pojedinim medijima.

Podsjetimo, njegov odlazak u policiju poklopio se s time da je na isti dan objavljeno kako je odbačena kaznena prijava policajke protiv Anne Dujić, kćeri Nediljka Dujića, zbog slučaja "nakaze".

Kako doznaje RTL, Nediljko Dujić bio je u policiji kako bi prijavio prijetnje smrću i to nam je potvrdio. "Ja i supruga bili smo u ponedjeljak u prostorijama šibenske policije jer smo podnijeli kaznenu prijavu zbog prijetnje likvidacijom mene i moje obitelji. Prijetnje smo dobili u petak u poštanski sandučić. Vidjeli smo to tek u nedjelju jer smo bili na putu. Bila su to dva pisma s prijetnjom smrću", rekao nam je Dujić.

Iako se u medijima objavilo da se u policiji sastao s načelnikom policije Sandrom Santinijem, Dujić to demantira. "Nisam bio s njim, nego sam ga nazvao jer imam njegov broj i tražio informaciju kako se podnosi kaznena prijava jer nikad ranije nisam to radio", rekao nam je Dujić.

Ponavlja, nije se sastao s načelnikom Santinijem te dodaje da je sa svojom suprugom bio kod inspektora koji zaprima kaznene prijave.

