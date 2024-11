Čudna svjetla na nebu iznad Dalmacije, evo o čemu je riječ

Nebom iznad Dalmacije ponovno su proletjeli Starlink sateliti Elona Muska.

Snimku je objavio portal Dalmacija danas koji na brojne upite čitatelja poručuje da nebom nisu letjeli zrakoplovi, već da je riječ o još jednoj "pošiljci" Muskovih satelita.

Ambiciozan plan

Svjetla koja se miču na nebu zapravo su skupina satelita koje je Muskova kompanija SpaceX lansirala u orbit u sklopu projekta Starlink. Podsjetimo, cilj Starlinka je maksimalno pokriti cijelu zemaljsku kuglu brzim internetom. Ideja projekta je zaobići potrebu za izgradnju infrastrukture poput kablova i stupova kako bi internet postao dostupniji na udaljenim područjima.

Od 2019. godine do danas, lansirano je više od pet tisuća satelita. Plan je i više nego udvostručiti tu brojku u idućim godinama - nadaju se da će se lansirati do 12 tisuća, uz moguće povećanje do čak 42 tisuće satelita.

Trend je zgrozio brojne astronome koji ističu da tolika zastupljenost satelita ogromno ugrožava noćno nebo i mogućnost njegova istraživanja sa Zemlje.

