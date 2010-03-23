Ne dam ostavku, to je too much, nisam ja vozio brod

Ministar Božidar Kalmeta kazao je za Novu TV da je zahtjev za njegovom ostavkom ispolitiziran, te da on ne može biti odgovoran za svaku nesreću koja se dogodi u prometu. Kalmeta je ponovio da je za nesreću broda Tin Ujević , prema sada dostupnim informacijama, kriv ljudski, a ne tehnički faktor.

"Ministarstvo je formiralo povjerenstvo koje radi na istrazi. Ja ne bih želio prejudicirati niti nekoga kriviti unaprijed, no kako stvari sad stoje, radi se o ljudskoj pogrešci", rekao je Kalmeta i dodao kako se najvjerojatnije radi o pogrešci kapetana trajekta Tin Ujević , koji će zbog toga snositi određene posljedice.

"Ništa drugo nisam ni očekivao, pa u prometu se takve stvari događaju. Zahtjev za ostavkom je ispolitiziran, jer kad je u pitanju ministarstvo, sve je apsolutno funkcioniralo, od svih objekata sigurnosti plovidbe i svega ostaloga. Pa nisam ja vozio brod", ustvrdio je Kalmeta i dodao kako ne može on još biti odgovoran za to što netko vozi brod, ili auto, ili kamion.

"Malo je to too much ", zaključio je Kalmeta.

Također, pohvalio je resorne službe koje su nakon jučerašnje nesreće promptno reagirale. Kaže da šteta nije izvan kontrole, te da su svi vrlo brzo reagirali.

"Iz splitske Lučke kapetanije tvrde da će sanacija biti gotova, a tada bi se i promet u potpunosti trebao normalizirati", izjavio je ministar.

