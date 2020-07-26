Stižer pravo ljeto, ali u drugom dijelu tjedna budite spremni na novu promjenu

Nakon olujnog vremena koje je u drugom dijelu petka i prvoj polovici subote donijelo obilnu kišu, uslijedilo je razvedravanje. Danas će, stoga, biti barem djelomice sunčano i toplije nego u subotu, ali još posvuda ne i suho.

"U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj uz promjenljivu naoblaku pasti malo kiše, uglavnom prijepodne i sredinom dana. Ujutro je mjestimice moguća magla, a sunčanih će razdoblja biti više poslijepodne. Danju toplije nego u subotu", kazala je u vremenskoj prognozi HRT-a meteorologinja dr.sc. Tanja Renko iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Nedjelja će biti toplija od subote

I u središnjoj Hrvatskoj nedjelja će biti toplija od subote jer će prevladavati sunčano vrijeme pa će najviša dnevna temperatura biti između 27 i 30 °C. Popodne je mala vjerojatnost za poneki pljusak uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će biti slab. Slab će vjetar biti i u gorju te na većem dijelu sjevernog Jadrana, dok će umjerenog sjeverozapadnjaka biti uglavnom na otvorenom moru.

Prevladavat će sunčano vrijeme, a umjerene naoblake bit će sredinom dana i poslijepodne, uz mogućnost za poneki kratkotrajan pljusak u gorju. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre te između 18 i 21 °C duž obale i na otocima. Najviša dnevna od 25 do 29 °C.

Uz obalu će biti vjetrovito

U Dalmaciji će biti sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro puhat će slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, a danju sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje zapadnjak i jugozapadnjak. Sjeverozapadnjak može na otvorenom poslijepodne biti i umjereno jak.

Još je veća vjerojatnost za vjetrovitije vrijeme na jugu Hrvatske, uz more i umjereno valovito. Uz prevladavajuće sunčano vrijeme najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 31 °C. No, uz jači razvoj oblaka moguć je pljusak, ponajprije u Konavlima.

Već od ponedjeljka pravo ljetno vrijeme

Što se tiče idućeg tjedna, posljednjeg u ovogodišnjem srpnju, meteorologinja Renko najavljuje sunčanije i toplije, većinom i vruće vrijeme.

"Prva polovina tjedna na Jadranu će biti u znaku pravog ljetnog vremena - sunčanog i vrućeg. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu u ponedjeljak ujutro i bura, ponajprije podno Velebita.

Pretežno suho i sunčano uz slab vjetar bit će i u unutrašnjosti. Temperatura u porastu pa će već od ponedjeljka u većini krajeva biti vruće. U srijedu potkraj dana malo nestabilnije na krajnjem sjeverozapadu, uz mogućnost lokalnih pljuskova. Kako će stabilnije vrijeme donijeti porast temperature sredinom i u drugoj polovini tjedna nekima može biti i neugodno vruće", kazala je u prognozi za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Toplo, vruće, ponegdje i prevruće

Prema DHMZ-u, izgledi vremena do sredine idućeg tjedna posve odgovaraju ovom godišnjem dobu.

U unutrašnjosti će biti sunčano i danju vrlo toplo ili vruće. U ponedjeljak mjestimice umjeren razvoj dnevne naoblake, a u gorju mogući lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 °C.

Na Jadranu vedro i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutra topla, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 31 do 34, u unutrašnjosti Dalmacije u srijedu i do 36 °C.

Međutim, u kopnenom području od sredine tjedna, a naročito u četvrtak, ponovno će biti povećana mogućnost mjestimičnih pljuskova praćenih grmljavinom.