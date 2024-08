Toplinski val se nastavlja. Vrućine i sparina, ali ponegdje i nestabilno

Toplinski val se nastavlja u drugom dijelu vikenda, jer ostajemo u anticikloni, tj. prostranom polju vedrine kao i veći dio kontinenta. No, potkraj nedjelje i početkom idućeg tjedna atmosfera neće biti sasvim stabilno kako će se jedan oslabljeni poremećaj premjestiti sjevernije od naših krajeva.

NEDJELJA

Sutra ujutro pretežno vedro, sunčano, tek mjestimice uz one visoke prozirne oblake. Vjetar slab, ali prijepodne na Jadranu postupno jačanje sjeverozapadnjaka. Iduća noć za nijansu malo toplija, ponegdje i na kopnu ostaje iznad 20 °C, nešto ugodnije samo u Lici i Gorskome kotaru. No, tople noći već su standard uz more, gdje temperatura ostaje između 23 i 26 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje prevladavajuće sunčano i podjednako vruće kao i danas, tj. vrlo vruće uz oko 34 °C. Nešto umjerene naoblake očekuje se tek u večernjim satima, ali će već prije toga zapuhati slab, zatim i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo više oblaka na nebu nego danas, ali uglavnom visokih koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Pritom iznimno vruće, temperatura između 35 i neugodnih 37 °C.

U Dalmaciji slično što se naoblake tiče, ti visoki oblaci, nešto više u zaobalju. No, iako opet vruće, u zaleđu i vrlo vruće, bit će i vjetrovitije na moru, posebice otocima uz umjeren pa i pojačan maestral.

Na sjevernom Jadranu obilje sunca, tek prema večeri manji razvoj oblaka u gorskom kotaru. Temperatura posvuda od 31 do 35 °C. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a krajem dana kreće bura, jača, a u velebitskom kanalu navečer već može imati olujne udare.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Ponedjeljak donosi popuštanje vrućine. Bit će to manje vruće, ali sparno i nestabilno. No, pljuskovi i grmljavina samo mjestimični, u ponedjeljak u gorju, u utorak izgledni u većem dijelu unutrašnjosti, a zatim tek rijetki i kratkotrajni u popodnevnim satima, uglavnom u Slavoniji.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu zato ostaje podjednako vruće, uglavnom suho, ali u početku vjetrovito. No, iako umjerena i jaka, ponegdje do utorka na udare olujna, bura će imati onaj fenski karakter toplog vjetra te će i noću održavati visoke temperature. Rijetko koji pljusak do obale se iz zaleđa može spustiti u utorak, uglavnom Dalmacije.

