Nakon kataklizme u BiH, užasni prizori i kod nas. Ceste pretvorene u rijeke, hitne službe bore se s vodom

Snažno nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom poslijepodne je poharalo Splitsko-dalmatinsku županiju i ostavilo za sobom nevjerojatne scene. Najjače je pogođena Podgora gdje je u malo više od sat vremena palo ekstremnih 140 litara kiše po četvornom metru. Bujice su preplavile ulice, dvorove, podrume i šetnice. Načelnica Podgore Petra Radić potvrdila je da je zbog velike količina padalina došlo do mnogih odrona, puknuća infrastrukture i poplave. Na društvenim mrežama objavila je apel građanima s uputama kako da se ponašaju u slučaju poplava. Između ostaloga građanima savjetuje da vrijedne stvari premjeste na povišena mjesta, budu spremni na evakuaciju, isključe glavne izvore struje, plina i vode. Županijski centar 112 Split tijekom popodneva dobio je više dojava o posljedicama nevremena praćenog kišom i grmljavinom koje je zahvatilo dio područja Splitsko-dalmatinske županije. Dojave su se odnosile na poplavljene stambene objekte na području općine Podgora, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. "Grmljavinsko nevrijeme uzrokovalo je poremećaj u opskrbi električnom energijom te je bez električne energije ostalo 3.000 korisnika na području od istočnog dijela Podgore do Drvenika. Na terenu su vatrogasci i komunalne službe", dodali su iz Ravnateljstva. "Nakon užasnih slika i videa iz Jablanice jučer, već danas gledamo to u našim mjestima", objavio je jedan korisnik društvene mreže X uz snimku blatnjave bujice koja doslovno nosi sve pred sobom u Podgori.