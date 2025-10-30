HOROR /

Ovo je užas! Očajnu Slavonku muči najezda smrdljivih martina: 'Borimo se s tom gamadi svaki dan'

Na fotografijama koje nam je poslala vidi se da su kukci prekrili njezin dom, a kako kaže, nemaju rješenja jer su najezdu više puta pokušavali riješiti različitim sredstvima

30.10.2025.
10:45
danas.hr
Čitateljica Net.hr-a
Najezda smrdljivih martina sve češće muči Hrvate diljem zemlje, a posebno su izražene u Slavoniji gdje ovi kukci stvaraju probleme mnogim obiteljima. 

Očajna je i naša čitateljica iz naselja Prkovci u sastavu općine Ivankovo. 

"Neka ljudi vide što su martini i svakodnevna borba", poručila je. 

Foto: Čitateljica Net.hr-a
Foto: Čitateljica Net.hr-a

Foto: Čitateljica Net.hr-a
Foto: Čitateljica Net.hr-a

Na fotografijama koje nam je poslala vidi se da su kukci prekrili njezin dom, a kako kaže, nemaju rješenja jer su najezdu pokušavali riješiti različitim sredstvima koja ne pomažu. 

Foto: Čitateljica Net.hr-a
Foto: Čitateljica Net.hr-a

"Gdje god pogledam, oni su se uvukli i svaki dan na ovo sunce izlaze. Kod nas je šuma preko puta i trebalo bi to špricati, samo eto, nikog ne zanima kako je nama boriti se s tom gamadi svaki dan", kaže nam očajna čitateljica.

Foto: Čitateljica Net.hr-a
Foto: Čitateljica Net.hr-a

Smrdljivi martini nisu nepoznanica u domovima tijekom jeseni kada traže suho i toplo mjesto za skrivanje. Privlače ih svjetlost i mirisi, a u domove se uvlače i kroz najmanje pukotine. 

Iako nisu opasni za ljude, vrlo su odbojni zbog neugodnog mirisa koji ispuštaju kada se osjećaju ugroženo. 

U Hrvatskoj su smrdljivi martini česta pojava jer nemaju mnogo prirodnih neprijatelja pa ih se najbolje 'riješiti' prevencijom njihovog ulaza u domove te čišćenjem okućnice. 

Smrdljivi MartinNajezdaKukciIvankovo
