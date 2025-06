Najbolja outdoor kampanja na svijetu

Kampanja "Ispravite se" koju je Croatia Poliklinika realizirala u suradnji s Go2Digital-om, agencijom Bruketa&Žinić&Grey i Millenium promocijom, osvojila je nagradu WOO Creatives Award u kategoriji Digital Creative na globalnom kongresu World Out of Home Organization (WOO) održanom u Mexico Cityju. Ovo priznanje predstavlja značajan uspjeh za hrvatsku kreativnu industriju i potvrdu kvalitete domaćih rješenja u vanjskom oglašavanju (OOH).

Sjedilački način života i sve češća upotreba mobilnih uređaja doveli su do zabrinjavajuće statistike, gotovo polovica stanovništva potencijalno se suočava s problemima zdravlja kralježnice, a da toga nisu uopće svjesni. Croatia Poliklinika odlučila se suočiti s ovim problemom, iskoristili su tehnološku inovaciju kao glavni alat za prevenciju bolesti.

Foto: Go2digital

Kako to funkcionira? Prolaznici jednostavno stanu ispred citylight-a opremljenog računalnim vidom i softwerom koji skenira njihovo držanje. Analizirajući zakrivljenost vrata, srednjeg i donjeg dijela kralježnice kroz osam ključnih točaka, sustav otkriva potencijalne probleme i odmah pruža povratnu informaciju. Rezultati se prikazuju vizualno i brojčano, s jasno istaknutim rizičnim područjima. Onima kod kojih su otkrivene nepravilnosti, citylight odmah nudi mogućnost naručivanja za pregled kod fizijatra, čime se potiče trenutna reakcija.

Foto: Go2digital

Rezultati kampanje govore o njenoj uspješnosti:

- 106.642 skenirana prolaznika

- 50.521 prikupljenih kontakata (u skladu s GDPR regulativama)

- 46 % povećanje specijalističkih pregleda

- doseg: gotovo 78 % stanovništva Hrvatske

- kampanja je privukla pažnju globalnih medija, uključujući emisiju BBC News-a - Tech Life

Dino Burbidge, Creative-in-Residence organizacije WOO, izjavio je: "Ova kampanja bila je veliki favorit među sucima. Pokazala je kako pametna, pažljivo osmišljena ideja u kombinaciji s vanjskim oglašavanjem može napraviti stvarnu razliku. Go2Digital i tim partnera zasluženo su osvojili ovo priznanje, a vjerujem da će uslijediti još mnoge svjetske nagrade."

“Kao društveno odgovorna organizacija, svjesni smo da prevencija igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja. Naš cilj bio je osvijestiti javnost o problemima s kralježnicom, ali i ponuditi rješenje koje je jednostavno i dostupno svima. Projekt ‘Ispravite se’ primjer je kako sinergija kreativnosti, tehnologije i stručnog znanja može ostvariti konkretne rezultate. Ponosni smo što je naš rad prepoznat izvan granica Hrvatske jer to potvrđuje važnost ove inicijative“, izjavila je Maja Tucaković, direktorica marketinga tvrtke Croatia Poliklinika.

Foto: Go2digital

“Hrvatska ima Go2Digital, jednu od najrazvijenijih mreža DOOH u Europi opremljenu snažnim procesorima i računalnim vidom, a to nam otvara nove mogućnosti za inovacije u komunikaciji s ciljanim skupinama“, izjavio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&Žinić&Grey.

“Ova nagrada je priznanje ne samo našem timu, već i cijeloj hrvatskoj kreativnoj industriji. U vremenu kada tehnologija i poruke na ulici traže novu relevantnost, pokazali smo da se s pametnom idejom i snažnom egzekucijom može postići globalni doseg”, izjavio je Dean Udatny, direktor marketinga Go2Digitala.

World Out of Home Organization (WOO) jedina je globalna organizacija koja djeluje u svrhu promicanja i unapređenja industrije vanjskog oglašavanja u ime svojih članova. Među članovima Upravnog odbora nalaze se vodeće međunarodne kompanije poput JCDecaux, Clear Channel, blowUP media iz Europe, OUTFRONT Media i Lamar iz SAD-a, Selvel One iz Indije, Provantage iz Južnoafričke Republike, oOh!media iz Australije i Asiaray iz Hong Konga. Organizaciju također podržavaju ključne udruge iz sektora, uključujući OAAA iz SAD-a, Alooh iz Latinske Amerike, FAW iz Njemačke i OMA iz Australije.

Foto: Go2digital

WOO Global Congress godišnje okuplja vodeće lidere industrije iz cijelog svijeta. Uz nagrade za individualna postignuća, održivost i tehničke inovacije, Creatives Award predstavlja krunu za kreativni doseg u OOH sektoru.

GO2Digital ovom nagradom potvrđuje poziciju predvodnika inovacija i kreativnih rješenja u regiji, ali i na globalnoj sceni vanjskog oglašavanja.