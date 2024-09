Stiže nova promjena vremena. Je li ovo definitivan kraj sunca, kupanja i toplih dana?

Unatoč idiličnim prvim jesenskim danima, meteoropati su zasigurno osjetili dolazak promjene vremena zbog pada tlaka zraka koji donosi ciklona, odnosno frontalni sustav. Glavnina je stigla noćas.

DANAS

Izraženije grmljavinske pljuskove s lokalno obilnom oborinom očekujemo glavninom na Jadranu i predjelima uz njega. Bit će izuzetno neugodno u kombinaciji s jakim, ponegdje moguće na udare i olujnim jugom i južnim vjetrom. Cijeli sustav će brzo odmicati dalje na istok i donijeti prolazno veću količinu kiše u kraćem vremenu. Krajnji istok će prijepodne biti pošteđen. Uz jugozapadnjak i jugo bit će osjetno toplije jutro, od 11 °C do 14 °C na kopnu, od 17 °C do 20 °C na moru.



U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj popodne postupno kidanje naoblake i sve rjeđa kiša ili poneki pljusak, vjerojatnije u sjevernijim i istočnijim predjelima. Uz slabo do umjereno jugozapadni vjetar bit će ugodno, uz temperature nekoliko stupnjeva niže od današnjih.

Slično popodne i na istoku zemlje. Uz promjenjivu naoblaku postoji vjerojatnost da u zapadnijim područjima te u Posavini padne još malo kiše. Malo niže temperature nego danas, ali uz slab do umjeren južni vjetar ostaje toplo.



U Dalmaciji i zaobalju popodne nakratko smirivanje vremena. Jugo će oslabjeti, okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak na sjeveru. Naime, prema večeri stiže nova porcija pljuskova, lokalno obilnijih. Temperatura unatoč tomu, bez značajne promjene.



Na sjevernom Jadranu i u gorju popodne dosta sunca, samo bi oko Rijeke moglo biti uz povremeno malo kiše, no obilnija opet stiže krajem dana. Uz jugozapadnjak, ostaje ugodno.

IDUĆIH DANA KOPNO:

Sve do vikenda na kopnu JUŽINA! Iznadprosječno toplo, pravo bablje ljeto. U petak uz umjeren do jak jugozapadnjak nerijetko i do 28 °c danju, ali i uz toplo jutro. No, ne zadugo jeru subotu stiže hladan zrak sa sjevera uz pljuskove i kišu.

IDUĆIH DANA MORE:

Uz obalu će nakon cijelog tjedna juga, koje će u četvrtak i petak biti jako do olujno, zapuhati jaka bura i zahladiti. Do tada valja računati gotovo svakodnevno na kišu, izraženije i rasprostranjenije u srijedu i ponovno u subotu. Sve uz temperature primjerenije kasnom ljetu, a ne početku jeseni.

