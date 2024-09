Na Jadranu obilje sunca, u unutrašnjosti oblaci, vjetar i kiša! Idući tjedan svježije za ovaj dio godine

Najavljivana promjena vremena donijela je u subotu osvježenje, mjestimice i probleme zbog obilne oborine, time i bujica, ponegdje i vjetra. Zapuhala je jaka i olujna bura na sjeveru, do nedjeljnog jutra se širi duž ostatka obale jer jača utjecaj anticiklone koja će utjecati na vrijeme i u nedjelju te početkom novog tjedna. Stoga u nedjelju smirivanje.

NEDJELJA

Od jutra će već na većem dijelu Jadrana prevladavati sunčano. Na kopnu sa zapada smanjenje naoblake, a svakako na istoku unutrašnjosti treba još računati na oblačno vrijeme i mjestimičnu kišu. Bit će vjetrovito uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar u unutrašnjosti, ponegdje i vrlo jak, a na Jadranu jaku i olujnu buru i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13 °C, na Jadranu između 15 i 19 °C. U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku te i dalje vjetrovito, no ipak će sjeverni vjetar malo slabjeti prema večeri.

Najviša temperatura bit će između 16 i 18 °C. Još poneki stupanj niža bit će na istoku gdje će se poslijepodne također razvedravati, no još može ponegdje pasti malo kiše, prije svega u dijelu Podunavlja. Sjeverozapadnjak će biti jak, čak mjestimice i vrlo jak. U Dalmaciji obilje sunčanih sati, no bit će vrlo vjetrovito uz jak i olujan sjeverni vjetar i buru. Temperatura zraka uglavnom od 19 °C u unutrašnjosti do 23, 24 °C na krajnjem jugu. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također prevladavajuće sunčano. Olujna i jaka bura će malo oslabjeti prema večeri, ali još će pod Velebitom biti i orkanskih udara. U gorju svježe uz temperaturu od 12 do 15 °C, a uz more i na otocima između 19 i 21 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti će druga polovina tjedna ponovno biti vrlo promjenljiva, a kiša će biti najvjerojatnija i najčešća u četvrtak. Početak tjedna pak donosi mirnije vrijeme - suho te pretežno sunčano. Jutra će biti prilično svježa, ponegdje može nakratko biti i magle budući će vjetar biti uglavnom slab.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će bura u ponedjeljak sasvim oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Suho i sunčano bit će do srijede kada će kiše ponajprije biti na sjevernom dijelu. Jugo će ponovno biti jako, a u četvrtak i petak promjenljivo duž cijele obale. Bit će i malo svježije od uobičajenog za doba godine, posebno noću početkom tjedna.

