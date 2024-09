Na groblju bogatih templara pronađen 'vampir' s konjskom glavom iz 13. stoljeća

Kada je Krešimir Vacek, pakrački arheolog i zaposlenik Muzeja grada Pakraca, koji zajedno s kolegicom Teom Lokner vodi arheološka istraživanja na području Pakraca, otvorio odlično očuvan drveni sarkofag, uslijedio je šok.

Pronađen na dubini od oko pet metara, a prema procjeni, iz ranog 13. stoljeća, sarkofag je u sebi skrivao ljudski kostur bez glave. Na mjestu gdje je trebala biti glava, pronađena je životinjska čeljust, vjeruje se, od konjske glave.

Na arheološkom lokalitetu Stari grad Pakrac nedavno je pronađen zlatni dukat iz 14. stoljeća. A ovo novo otkriće pokazalo je da se doista radi o vrijednom arheološkom području, piše MojPortal.

Neobičan kostur pronađen u sarkofagu ukazuje na - vampirizam, istaknuo je Vacak.

"U to vrijeme ljudi su vjerovali da osobe koje su za života bile zle, da i nakon smrti progone žive i donose im nesreću i zato su ih često sakatili, najčešće odsijecanjem glave. Osobi iz našeg sarkofaga, koja je fizički bila jako velike i krupne građe, nedostaje glava, a na njenom mjestu su bili očuvani dijelovi životinjske lubanje. Kako je sarkofag bio zatvoren te u njega nije prodirala zemlja nego samo voda, ova zemljana gruda je ovdje postavljena prije zatvaranja sarkofaga, kako bi nadomjestila glavu i poslužila dijelovima životinjske čeljusti kao oslonac. Na neki način glava je "zablindirana" pjeskovitom sivom zemljom, koja je trebala magijski poslužiti kao blokada pokojnika u zagrobnom životu, odnosno da se iz njega više ne vrati", objasnio je Vacek.

Ljudska lubanja nije pronađena. Tijelo je pokopano u smjeru istok-zapad što potvrđuje namjerno orijentiranje, a pokopano je na sjevernoj strani groblja koja u Srednjem vijeku nije bila favorizirana. Sve to upućuje da su mještani u to doba sumnjali na vampirizam. Međutim, neobično je što je osoba pokopana u luksuznom, gotičkom sarkofagu kakav do sada nije nigdje zabilježen.

"Činjenica da je sahranjen u takvom sarkofagu upućuje da se radilo o jako važnoj i cijenjenoj osobi tog vremena koja je bila na najvišim funkcijama. U crkvi su pokopani znatno bogatije osobe, a ni jedna nije imala takav lijes pa se otvara pitanje je li taj lijes imao neku magijsku funkciju. Iako su ga osakatili, sahranili su ga na samom kršćanskom groblju što pokazuje da su mu time odali najveće počast jer su inače takve "vampirske" ukope pokapali ili na rubu ili izvan groblja", pojašnjava Vacek.

Objasnio je i zašto je ovo veliko otkriće:

"Znamo da ovaj lokalitet potvrđuje prisutnost prvih kršćana u Pakrac, radi se pripadnicima viteškog reda Ivanovci, a možda i o vitezovima Templarima na što upućuje činjenica da sama crkva ima puno templarskih elemenata. Njihova misija i zadaća je bila braniti i širiti svoja religijska uvjerenja. To je u potpunoj suprotnosti s ovim našim nalazom koji upućuje na to da su ti redovi zapravo štovali neke poganske tradicije i da su se bavili neki znanjima koje je Crkva u to vrijeme u potpunosti zabranjivala. Ove pretpostavke idu u korak s legendom o ukidanju templara koje je papa optužio za herezu i svetogrđe. Ovo je još jedna potvrda da je među brojnim arheološkim nalazištima na našem području ovo najvrjednije i osim što potvrđuje snažan europski kršćanski utjecaj, pokazuje nam neke tradicije još starijih Pakračana koji su živjeli ovdje od dolaska starih Slavena prije nego što su došli francuski vitezovi, bili oni Ivanovci ili Templari", kaže Vacek.

