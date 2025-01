Mračne tajne DP-a: Je li na djelu osveta? Macan o desnici: 'Radić je otpočeo projekt...'

Nakon što je srušeni "revolveraš" Josip Dabro, u svom padu ispalio je rafal o "posebnoj priči" i "leglu kriminala u Hrvatskim šumama i poruci šefa njemu da šuti", uperio je i prst prema Mariju Radiću, čelniku stranke DOMiNO i dojučerašnjem financijeru Domovinskog pokreta. Dabro je, naime, naveo da je samo Radić imao njegovu kompromitirajuću snimku na kojoj se vidi kako puca iz pištolja i zbog koje je skliznuo iz ministarske fotelje.

"Očito je da se radi o još jednoj perfidnoj manipulaciji koju izvodi (Mario Radić) nakon poraza, koji je doživio na unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu", rekao je Dabro.

Radić nije ostao dužan pa je poručio: "Ja sam od jučer dobio još snimki po raznim grupama, gdje je on slao. Bilo bi bolje za njega da ne spominje nikakve snimke, jer ima i gorih od ove što je objavljena".

I kao u kakvom dobrom trileru, Nacional je danas objavio nastavak vezan uz Domovinski pokret u kojem se spominju "snimke kurvi, cajke i kokain".

Naime, Nacional je objavio da su protivnici Domovinskog pokreta najavili da će pustiti seksualno eksplicitne snimke visokih dužnosnika te stranke na kojima konzumiraju droge. "Izdaja je jako skupa, čudi me da o tome nisu vodili računa", rekao je izvor blizak protivnicima Domovinskog pokreta.

Još se ne zna tko servira kompromitirajući sadržaj i tko vadi prljavo rublje DP-a, ali je očito da upravo gledamo bolju političku sapunicu na desnici nego smo je imali u vrijeme predsjedničke kampanje.

'Osvetnički pohod'?

Radi li se možda o osvetničkom pohodu i otvara li se prostor Mariju Radiću da pregovara (i trguje) s Andrejem Plenkovićem, pitali smo političkog komentatora RTL-a Krešimira Macana koji je Nacionalovu objavu prokomentirao pitanjem: "Kolika je cijena razvoda?"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pirova pobjeda DP-a

Nastavio je: "Ljudi odabiru ostati u braku iz čudnih razloga. Ali razvod s Radićem mogao bi koštati DP puno više nego su mislili. Uvjerljiva pobjeda DP-a nad Marijom Radićem mogla bi biti samo Pirova pobjeda. Dobili su tada bitku, a možda gube rat."

Ako bi se pokazalo točno da kompromitirajući sadržaj o DP-u zaista ide od Radića i stranke DOMiNO, Macan kaže da bi se dokazalo da je Radić ušao u politiku kao dobar politički investitor. "A ako si investitor, onda dobro osiguraš svoju investiciju. Ne može se dogoditi da samo daš pare (Radić), a onda da se netko (Penava) okrene i poruči mu: 'Tko te šljivi'."

Dodatno, Macan smatra da bi se time pokazalo je Radić lider i da su mu zato ljudi slali svoj kompromitirajući sadržaj i "hvalili se".

"Radić je dugoročni politički investitor i ne treba ga podcjenjivati", smatra Macan.

DP ne može ucjenjivati Plenkovića

U najavi nove epizode DP-ova skandala, kako će se pozicionirati Andrej Plenković? Naš sugovornik kaže da to ovisi o samim DP-ovcima i imaju li s čime trgovati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"HDZ treba ruke, ali DP je daleko od toga da sad može ucjenjivati i bilo što tražiti. S druge strane - Mario Radić je trgovac. Podsjetio bih da je Radić iskočio kod pregovora oko Vlade, izmaknuo se na vrijeme jer je vidio da Ivan Penava dobiva krila i čekao je svoju priliku. Izbacili su ga iz DP-a - Radić se nije uzrujavao. Zašto? Zato što Radić na sve gleda da su to njegovi politički protivnici ili saveznici. Dodatno, DP realno nema prostor u desnim medijima koji im treba, dok Radić ima svoje medije i paralelno je krenuo sa spotovima ujedinjenja na desnici, objavio je i video iz Amerike. Mislim da je to početak projekta."

Radić gradi stranku kao biznis

Na pitanje znači li to da se Radić pokazao kao možda zreliji politički igrač od DP-a i kopira li možda uspješno poslovni model na politički model, Macan odgovara: "On gradi stranku kao biznis, a on jest uspješan biznismen. Stranka se ne vodi u svemu kao biznis, ali dugoročno se mora voditi kao biznis. Zato on čuva medije i ako mu netko izmakne stranku, on samo osnuje novu. Vidjeli smo da je njegova kandidatkinja Branka Lozo s DOMiNO-m osvojila 2,41 posto na predsjedničkim izborima. To je Radiću potvrda da je stranka živa i da je dobro odradio brending iz DP-a u DOMiNO preko Branke Lozo."

Macan ukazuje na još jednu zadaću koju je dobro odradila Branka Lozo - propagirala je i pojasnila desne vrijednosti ove stranke, svi su čuli koji su njihovi stavovi.

"Svaki partner koji uđe u koaliciju s desnice mora odgovarati na pitanje za što se oni zalažu. Branka Lozo je pojasnila stavove njihove stranke. Podsjetit ću - Nino Raspudić tvrdi da je desničar govoreći da je HDZ ljevica i da je Plenković pogurao stranku u lijevo. To zapravo ne stoji. Iako bi osnovni HDZ volio da stranka bude ona Karamarkova, to ne bi bilo dobro jer je Plenković dobio izbore samo zato što se pogurao prema centru. Razlog je jednostavan - u centru ima više riba, glasova koji se pecaju, i tu je pogodio", govori Macan.

Jonjić kao prilika

Prognozirajući što će se dogoditi s DP-om, a što s DOMiNO-m, kaže da očekuje da će DOMiNO kao stranka rasti i da će pružiti ruku Tomislavu Jonjiću koju je na predsjedničkim izborima u prvom krugu osvojio podršku od 5,09 posto birača. "Ako krenu s njim na lokalne izbore mogli bi ostvariti dobre rezultate u Zagrebu, ali i u drugim gradovima", kaže Macan.

Foto: RTL Danas/Screenshot

Hoće li se DP rastočiti? Na to pitanje Macan odgovara: "Do njih je. Pitanje je mudrosti lidera i vodstva. Nisam siguran da oni sad mogu išta tražiti od Plenkovića kojemu bi bilo lakše da ostanu u koaliciji. Ali sjetimo se kad je Plenković bio u najgoroj mogućoj situaciju pustio je Most i - preživo. Sad je u trećem mandatu i s tim iskustvom ne treba se ničega bojati".

Kaže da nitko sad nije u poziciji da Plenkovića ucjenjuje: "On samo treba pustiti i pratiti što se događa (između DP-a i DomiNO-a) jer nitko nije u poziciji da ga ucjenjuju. Ako DP izađe iz Vlade, onda Penava mora spašavati Vukovar i sve se može promijeniti u tren oka."

