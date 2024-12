Od malca koji je raznosio mlijeko do frajerice koja nije išla na more: Prepoznajete li ih?

Službena kampanja još nije počela, ali pretkampanja za mjesto na Pantovčaku se itekako zahuktala. Prema najnovijem istraživanju RTL-a i agencije Promocije Plus, najveće šanse imaju aktualni predsjednik u lovu na drugi mandat Zoran Milanović (37,4 posto) koji je uz HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca (20,8 posto) najizgledniji za drugi krug. U top pet su se našli i nezavisna Marija Selak Raspudić (10,4 posto), Ivana Kekin iz Možemo! (9,2 posto) te sinjski gradonačelnik Mostov Miro Bulj (3,7 posto).

Obilaze se sajmovi, putuje kamperima, ali svima im je zajedničko nada da će idućih pet godina provesti na Pantovčaku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko će od ove petorke u konačnici najbolje proći na predsjedničkim izborima reći će građani već 29. prosinca u prvom krugu. A prije nego što su bili političari, svaki od njih je imao neke svoje snove i ideale koji su obilježili njihove najranije dane. Zato smo se odlučili prisjetiti kako su izgledali u djetinjstvu i što im je obilježilo te najbezbrižnije dane.

Zoran Milanović

Foto: Privatna arhiva

Nekadašnji premijer i šef SDP-a, a danas predsjednik Republike u utrci za drugi mandat Zoran Milanović djetinjstvo je proveo u Zagrebu gdje je rođen i gdje se školovao. Najranije godine obilježio mu je zagrebački kvart staro Trnje, u ono vrijeme tipična radnička četvrt malih obiteljskih kuća. I sam je Milanović često volio istaknuti kako ga je formiralo to zagrebačko okruženje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ono vrijeme Trnje je sigurno bilo jedan od kvartova gdje su živjeli najčvršći momci. Nije baš bilo svejedno kud hodaš, gdje ideš, čak i po danu, jake su bile kvartovske podjele", kazao je jednom prilikom za RTL Direkt Milanovićev vršnjak i nekadašnji susjed u kvartu Mladen Božić. Sam je Milanović ranije isticao koliko je Trnje bio opasan kvart, pa i jednom prilikom kada je bocnuo premijera Andreja Plenkovića kazavši da bi "tamo gdje je on odrastao", Plenković došao "vjerojatno u blindiranom autu".

Da je Trnje u to doba bilo nešto divljije mjesto od centra Zagreba potvrdio je i povjesničar Ivo Goldstein koji je u tom kvartu proveo najveći dio života. U tim je danima Milanović bio isti kakav je i danas. "Nije imao nekog respekta prema dečkima sa Savice ili Starog Trnja. Znači, kad je u košarci došlo do nekog kontakta, odmah je bilo 'kaje, kaj ti, kaj je, ovo ono'. Znači nije se bojao, možda ga je to spašavalo, a možda samo nije na pravo naletio s druge strane", prisjetio se njegov vršnjak.

Milanović je inače porijeklom iz Cetinske krajine, a mještani Glavica i danas pamte kako je kao mali volio hraniti konje. Mali je Zoran u Glavice, rodno selo njegovog oca, uglavnom dolazio ljeti. S rođacima i drugom djecom iz sela volio je igrati nogomet. "Moji su težačkih korijena, iz Glavice pokraj Sinja. Prema 'stanju duša', maticama, mogu pratiti povijest svoje obitelji tristo godinama", kazao je prije više od deset godina Milanović u jednom intervjuu.

Dragan Primorac

Foto: Privatna arhiva

Milanovićev najozbiljniji protukandidat na izborima je genetičar koji želi biti predsjednik. Dragan Primorac rođen je u Banja Luci kao i njegov brat, u obitelji koja se često selila. Već kao predškolce život ih je doveo u kvart Sućidar u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Kao mali trenirao je svašta pa i nogomet u Hajduku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Juniorski je viceprvak bivše države u taekwondou i jedan od pionira tog sporta u Hrvatskoj koji je 1987. u Splitu osnovao tada prvi WTF taekwondo klub u južnoj Hrvatskoj.

Direktovoj urednici i voditeljici Mojmiri Pastorčić nedavno da se više puta potukao, ali samo u ringu - nikad na ulici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad dođete u poziciju da cijelu svoju negativnu energiju izbacite, onda je filozofija većine ljudi koji su u borilačkim sportovima, oni su staloženi. Kod njih ne možete osjetiti neku agresiju. Kad znate da možete kontrolirati cijelu svoju energiju, snagu, silu i ostalo, onda je to potpuno drugi koncept", priznao je Primorac, inače HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike.

Marija Selak Raspudić

Foto: Privatna arhiva

Da će idućih pet godina provesti na Pantovčaku nada se i nezavisna Marija Selak Raspudić koja predsjedničkoj funkciji želi vratiti dignitet, ozbiljnost i težinu. Filozofkinja, bioetičarka, političarka i saborska zastupnica rođena je 1982. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školi i Klasičnu gimnaziju. Odrasla je na Jarunu i sama kaže da joj je djetinjstvo bilo živahno i puno igre.

Selak Raspudić korijene vuče iz vrgoračkog kraja. Roditelji su iz Dalmatinske zagore stigli na studij u Zagreb gdje su i ostali i zasnovali obitelj. Marija je drugo od četvero djece - ima godinu dana starijeg brata Šimuna, godinu i osam mjeseci mlađeg brata Mihovila te najmlađu sestru Anu.

Dok je studirala, radila je kao hostesa, čistačica i na kiosku, a svojedobno je harala i na pub kvizovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana Kekin

Foto: Privatna arhiva

Po struci psihijatrica, danas saborska zastupnica u utrci za predsjednicu Ivana Kekin odrasla je u Zelini na selu u velikoj obitelji uz brata i četiri sestre. Najranija sjećanja vezana su upravo uz Zelinu gdje su njezini roditelji odlučili sagraditi kuću ubrzo nakon njezina rođenja.

Osmeročlana obitelj, ranije je otkrila Kekin, živjela je skromno. Imali su puno zemlje i plodonosan vrt pa sve što su imali i jeli su proizveli sami. To ju je oblikovalo pa u odrasloj dobi sve radi sama od nule - peče kruh, sama razvlači štrudle…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na more nije išla iz financijskih razloga, ali ljeta joj svejedno bude lijepa sjećanja.

"Moja je primarna obitelj velika. Imam četiri sestre i jednog brata, a rasli smo na selu uz veliki vrt i domaće životinje. Na more nismo išli iz financijskih razloga i zbog nemogućnosti da se zbrinu domaće životinje dok smo odsutni", otkrila nam je ljetos.

"Lunjali smo okolo, igrali se vani, ležali po voćnjaku, a od svega sam najviše voljela beskonačno čitati. U nekom hladu knjigu za knjigom", prisjetila se Kekin. I danas se nije ništa promijenilo pa ljeti voli naći neku pusti stijenu i pustiti da joj dobro štivo zaokupi pažnju.

Iako je odrastala u religioznoj obitelji, danas se deklarira kao ateistkinja. Supruga i popularnog pjevača Milu Kekina upoznala je kao studentica medicine te je rodila dok je studirala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miro Bulj

Foto: Privatna arhiva

Prvi čovjek Sinja koji želi postati prvi čovjek Hrvatske rođen je u Suhaču, malom mjestu nedaleko od Sinja u kojem i danas živi s obitelji. Miro Bulj jedini je sin u radničkoj obitelji uz dvije sestre koje rade u prosvjeti. Otac Neno mu je radio u tvornici konca Dalmatinki, a majka Zorka se brinula o kućanstvu i obiteljskom gospodarstvu. Maleni je Miro svojima pomagao u obiteljskom poslu. Ujutro bi raznosio mlijeko budući da su njegovi imali nekoliko krava, a poslije škole bi kupio prazne boce.

Slično kao Kekin, ljeta nije provodio na plaži. U jednom je intervjuu otkrio da do 18. godine nije bio na moru. Kad su ostali išli na odmore, njegova je obitelj brinula o kukuruzu, vinogradu i stoci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao tinejdžer je bio tjelohranitelj na koncertima Arze. "Naprosto nikome nije palo na pamet postavljat se na njega", potvrdio je legendarni pjevač Jurica Pađen.

Službena kampanja počinje nakon objave DIP-a

Inače, DIP je zaprimio kandidature Zorana Milanovića, Dragana Primorca, Mira Bulja, Marije Selak Raspudić, Nike Tokića Kartela, Slobodana Midžića, Tomislava Jonjića. Zaprimio je i kandidature Dražena Keleminca, Ivane Kekin, Branke Lozo i Karoline Vidović Krišto koja je u utorak posljednja stigla u DIP.

Da bi od potencijalnih, postali 'pravi' kandidati za predsjednika, DIP mora utvrditi da je svaki od njih prikupio najmanje 10.000 pravovaljanih potpisa birača. Iako za to ima rok od 48 sati, DIP je najavio kako će već u srijedu poslijepodne objaviti listu kandidata, a time počinje službena kampanja koja će trajati do ponoći, 27. prosinca (petak). Izbori za predsjednika Republike su u nedjelju, 29. prosinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Buljeve fudbalerke do Primorčevih čistih čaša: Ovako su govorili kandidati