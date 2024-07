MOLE ZA RAZUMIJEVANJE / Pripremite se na pojačanu buku, evo gdje i kada: MORH upozorio građane ovih dijelova Hrvatske

'Letovi će se provoditi 15., 16., 22., 23., 29. i 30. srpnja 2024., a pojačana buka se očekuje u vremenu od 17:00 do 19:00 sati te od 21:00 do 23:00 sata na području Slavonije, Banovine i Like', objavio je MORH