LIJEPA GESTA /

Mladi umjetnici otvaraju vrata javnosti: Cash & Carry 2026 donosi umjetnost, glazbu i humanitarni program

Mladi umjetnici otvaraju vrata javnosti: Cash &amp; Carry 2026 donosi umjetnost, glazbu i humanitarni program
Foto: Organizacijski tim "Cash & Carry"

Humanitarni aspekt i ove je godine važan dio manifestacije – dio prihoda od prodaje radova donira se Centru za autizam i Udruzi Nova budućnost, a posjetitelji će imati priliku sudjelovati i putem donacija

Studenti Nastavničkog odsjeka Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu organiziraju 21. izdanje manifestacije Cash & Carry – dan otvorenih vrata umjetnosti, koje će se održati u subotu, 25. travnja 2026., od 10 do 21 sat na adresi Lastovska 23 u Zagrebu.

Riječ je o kulturno-edukativnom i humanitarnom događaju koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja te pruža mladim umjetnicima priliku za predstavljanje rada široj publici. Posjetitelji će moći razgledati izložbu studentskih radova, upoznati autore i njihov kreativni proces te kupiti umjetničke radove izravno od umjetnika.

Uz izložbeni program, posjetitelje očekuju nastupi mladih glazbenika (Emberam, desna noga jednoroga, June Blaze, Nihil, DJ FM i DJ MissUsed) te edukativne i likovne radionice za djecu i odrasle, čime se prostor Akademije otvara široj zajednici.

Humanitarni aspekt i ove je godine važan dio manifestacije – dio prihoda od prodaje radova donira se Centru za autizam i Udruzi Nova budućnost, a posjetitelji će imati priliku sudjelovati i putem donacija.

Cash & Carry već više od dva desetljeća aktivno doprinosi razvoju lokalne umjetničke scene, potičući dijalog između mladih autora i publike te promovirajući umjetnost kao važan dio zajednice.

Ulaz na događanje je slobodan.

