Ima 279 nekretnina, a sada želi biti šef SDP-a: 'Možemo unaprijediti Hrvatsku'

Načelnik općine Kalnik i bivši predsjednik koprivničko-križevačkog SDP-a Mladen Kešer u nedjelju je najavio da će se na predstojećim unutarstranačkim izborima kandidirati za predsjednika stranke, a moto njegove utrke bit će "Zajedno za čovjeka".

"Ovim putem želim Vas obavijestiti da se kandidiram za predsjednika SDP-a na predstojećim unutarstranačkim izborima… Moj moto u ovoj kandidaturi je 'Zajedno za čovjeka' i vjerujem da možemo postići značajne promjene i unaprijediti našu Hrvatsku kroz zajednički rad i posvećenost", napisao je Kešer na svojoj Facebook stranici.

Ključne točke programa su mu ekonomski rast i zapošljavanje, socijalna pravda i jednakost, održivi razvoj i zaštita okoliša, demokracija i vladavina prava te europska integracija i vanjska politika.

Unutarstranačku politiku, kaže, kao predsjednik podredit će čovjeku i zajedništvu, poštujući sedam glavnih načela "Čovjek – Stavljanje čovjeka i njegovih potreba u središte moje politike. Odgovornost – Dosljedno i odgovorno vođenje stranke. Vrijednost – Promicanje i očuvanje temeljnih vrijednosti SDP-a. Javnost – Transparentnost i otvorenost prema članstvu i javnosti. Ekonomija – Razvoj pravedne i održive ekonomske politike. Komunikacija – Poboljšanje komunikacije unutar stranke i prema van Zajedništvo – Jačanje zajedništva i solidarnosti među članovima", naveo je u objavi Kešer.

Kako je rekao Hini, ima podršku šest županijskih organizacija te vjeruje da će mu pomoći i članstvo njegove koprivničko-križevačke, no nije želio otkriti koje ga organizacije podržavaju jer bi mu to 'remetilo pohod na privlačenje podrške ostalog dijela članstva'. Također kaže da podržava politiku Zorana Milanovića pri obnovi mandata. Mladenu Kešeru do sada su političke aspiracije sezale do mjesta župana i nekoliko se puta za njega natjecao. Nakon posljednjih izbora za župana, Kešer je odstupio s vodeće pozicije županijskog dijela stranke, a prije godinu dana na prijevremenim izborima za načelnika Općine Kalnik izabran je na tu poziciju.

Kešer je kao nezavisni kandidat još 2004. godine ušao u utrku za predsjednika Republike dobivši zanemariv broj glasova. Izbori u SDP-u održavaju se 14. rujna, a kandidature se predaju do 28. kolovoza. Do sada su za mjesto predsjednika stranke svoje kandidature najavili Siniša Hajdaš Dončića i Sanje Major.

Kešer je u svojoj imovinskoj kartici prijavio čak 279 nekretnina. Posjeduje dvije kuće, 67 šuma, 50 livada, 84 oranice, 23 voćnjaka, auto, kamion, traktor, dionice, 900.000 eura štednje i - Gibsonovu gitaru. K tomu, sve je to objavio i na Facebooku napomenuvši da svoje nekretnine želi darovati. Kako bi pokazao da misli ozbiljno, novinarskoj ekipi RTL Direkta pred kamerama je darovao jednu livadu.

