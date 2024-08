Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. godišnjice VRO-a Oluja u ponedjeljak prošlo je svečano iako je ove godine u Kninu primijećeno manje ljudi, a središnja svečanost završila je preletima vojnih zrakoplova i misom u kninskoj crkvi.

Na svečanosti je nazočan i sinjski gradonačelnik, Miro Bulj, koji se pridružio HOS-ovcim i Skeji pjevajući "Za dom spremni". Nakon toga je spremno pred kamerama komentirao zabranu pozdrava 'Za dom spremni' i postrojbu HOS-a. Skejo nije htio davati izjave, ljubazno je odbio

"To su moji suborci, to su ljudi koji su branili Hrvatsku od Vukovara do Dubrovnika. Postrojba HOS-a je bila na najgorim ratištima u najtežim trenucima. Pozdrav 'Za dom spremni' je legitman pozdrav uz koji su ginuli HOS-ovci pa i Francuz Jean-Michel Nicolier. Tko ima pravo reći da je to zabranjen pozdrav? Ja sam protiv toga glasao u Saboru i one koji su glasali za ovo da se kažnjavaju ljudi koji su ginuli na ratištima pozdravljam sa 'Za dom spremni' rekao je Bulj.

