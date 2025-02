Miro Bulj na meti policije: 'Provode izvide da bi me kazneno gonili!'

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj objavio je jučer na Facebooku da se mora danas u 10 sati odazvati pozivu policije da bi dao iskaz vezano za izvide, nakon što, kako tvrdi, nije pristao na zajedničko organiziranje izložbe sa Srpski narodnim vijećem i Miloradom Pupovcem.

"Da, dragi prijatelji, znam da zvuči nevjerojatno, ali je istinito. Provode izvide kako bi me kazneno gonili i to samo zato jer sam odbio suradnju sa Pupovčevim Srpskim narodnim vijećem i što nisam pristao na zajedničko organiziranje izložbe Susret na Tromeđi. AP-ova hobotnica me putem DORH-a sumnjiči i naložila je policiji da me sutra ispita kao osumnjičenika zbog obustave izložbe u organizaciji SNV-a. Stojim iza svakog svog poteza i spreman sam na sve posljedice.

Sutra u 10 sati na Stepinčevo ću se odazvati pozivu policije kao osumnjičenik i dati iskaz. Prema novom zakonu Lex AP ne smijem ništa ni komentirati vezano uz izvide jer će me vjerojatno i za to teretit. Moguće da im je konačan cilj pravomoćno me osuditi kako se ne bi mogao kandidirati, samo neće im to proći bez otpora kako su oni zamislili. Smeta im Sinj koji se nezaustavljivo razvija, u kojem raste zaposlenost, koji ima pozitivan prirodan prirast i koji dokazuje što se sve može napraviti kad gradove, općine i županije vode nacionalno svjesni ljudi koji na prvo mjesto stavljaju interese naroda.

Osim toga Sinj im smeta jer za razliku od gradova gdje je na vlasti lijeva oporba, nisam dopustio provođenje globalističkih politika, sjetite se samo korone kada sam odbio uvesti mjere dok su Plenkovićevu vladu slijedili svi lijevo/liberalni gradonačelnici od Zagreba do Splita. Sinj im smeta jer sam i jedini gradonačelnik koji je glasao protiv uvođenja eura što je dodatno osiromašilo građane kao i jer se snažno suprostavljam politici zamjene stanovništa i nekontroliranog uvoza strane radne snage. Nastavljam jednako odlučno u borbi za narod", poručio je Miro Bulj.

Znakovita objava

Nakon toga, danas se oglasio novom znakovitom objavom na Facebooku u kojoj je citirao Alojzija Stepinca.

"'Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta, mogu posjedovati sva materijalna sredstva, mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina. Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati – da ovladaju srcima i dušama ljudi, što je isključivo Božja povlastica.' Blaženi Alojzije Stepinac (Brezarić pokraj Krašića, 8. svibnja 1898. – Krašić, 10. veljače 1960.)"

