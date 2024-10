Bulj napao Milanovića: 'Skandalozna je i nevjerojatna njegova izjava'

Mostov predsjednički kandidat i saborski zastupnik Miro Bulj oglasio se na svom Facebooku i komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

"Skandalozna je i nevjerojatna ova izjava predsjednika Milanovića nakon samita Brdo Brijuni u Crnoj Gori gdje je izjavio da do proglašenja trojice crnogorskih političara predvođenih četničkim vojvodom Andrijom Mandićem personama non grata u RH nije trebalo doći. Osim toga Milanović je izrekao i još skandalozniju tvrdnju prema kojoj po njemu ne postoji pritisak Vučićeve Srbije na Crnu Goru. Prvi sam zastupnik koji je zaključkom u Saboru upozorio da je navedena rezolucija zapravo instrumentalizacija sjećanja na žrtve u svrhu ostvarivanja ciljeva politike tzv. 'Srpskog sveta'. Tražio sam proglašenje svih zastupnika koji su glasali za rezoluciju personama non grata u Hrvatskoj i podsjetio da je inicijator Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore zapravo četnički vojvoda i lider prosrpske opcije te desna ruka Aleksandra Vučića u Crnoj Gori. Vlada RH je nakon moje inicijative u Saboru proglasila Andriju Mandića, predsjednika Skupštine Crne Gore, Milana Kneževića, zastupnika u Skupštini Crne Gore te Aleksu Bečića, potpredsjednika Vlade Crne Gore, nepoželjnima u Republici Hrvatskoj zbog sustavnog djelovanja na narušavanju dobrosusjedskih odnosa s Republikom Hrvatskom i kontinuiranog zloupotrebljavanja Republike Hrvatske u unutarnje političke svrhe. Ovom izjavom predsjednik Milanović je abolirao inicijatore te sramotne rezolucije i uz to negiranjem opasnosti od Vučićeve politike tzv. “srpskog sveta” kao i njenog pokušaja da ovlada Crnom Gorom dao krila vučićevskim prosrpskim snagama u Crnoj Gori i otežao poziciju procrnogorskim snagama koji očekuju pomoć i potporu Hrvatske u bijegu od Vučićeva zagrljaja, na zapad u EU", napisao je Bulj.

