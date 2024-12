Sve izvjesniji drugi krug, no SDP-ovka ne gubi nadu: 'To je zadnji put uspjelo Franji Tuđmanu'

SDP-ova Mirela Ahmetović komentirala je zadnje rezultate DIP-a prema kojima je Zoran Milanović u vodstvu, ali je pao ispod 50 posto pa je vrlo izvjesno da ćemo ići i u drugi krug.

Euforija je splasnula u stožeru Zorana Milanovića, ali svi su optimistični, svira muzika i slavi se. U Milanovićevu stožeru je reporterka Ana Mlinarić.

Ahmetović: 'Vjerujem da sam Andrej Plenković grize nokte'

"Ja sam naravno optimistična vjerujem da će biti gotovo u prvom krugu. To je zadnji put uspjelo doktoru Franji Tuđmanu. To potvrđuje da je ovaj slogan 'predsjednika za predsjednika' bio pogođen. Vjerujem da sam Andrej Plenković grize nokte. Ako bude prvi krug onda će to njemu najteže pasti. Ako bude drugi krug sigurna sam da će oni koji nisu izašli na izbore ovaj put izaći na izbore i potvrditi Zorana Milanovića za predsjednika. Danas su se možda suzdržali jer za njih je on apsolutni favorit pa su računali ionako će on pobijediti u prvom krugu.

"Ono što je sigurno još se broje glasovi. Znate da se najduže broje glasovi u velikim urbanim sredinama, prebrojene su ruralne gdje su uglavnom glasovi HDZ-a. Ima razloga ,vjerujem u prvi krug. Ako govorimo o drugom krugu, potpuno je irelevantno tko će ići u drugi krug. Ja sam sigurna da će oni koji nisu danas izašli, izaći i potvrditi Zorana Milanovića za predsjednika", dodala je.

