Izbori u SDP-u zanimljiviji od svih drugih? Još jedno poznato lice objavilo kandidaturu

Mirando Mrsić, nekadašnji ministar rada i saborski zastupnik, u petak je najavio kandidaturu za predsjednika SDP-a smatrajući da ta stranka treba promjenu političke, ideologijske i organizacijske paradigme, kao i da SDP za to ima snage koju treba pokrenuti.

"Svijet se ubrzano mijenja, a stranke niti kod nas niti drugdje, ne prepoznaju stvarne probleme sadašnjosti a još manje budućnosti. Taj se problem posebno prepoznaje među progresivnim i strankama ljevice, čiji su birači zahtjevniji, napredniji i moderniji", rekao je Mrsić Hini najavljujući svoju kandidaturu za šefa SDP-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Efikasne odgovore i perspektivu građani trebaju već danas. Moderno i progresivno društvo temelji se na potrebama običnih ljudi, a ne nekih (kvazi)elita, naglasio je.

Drži da SDP treba duboku i sveobuhvatnu promjenu političke, ideologijske i organizacijske paradigme, a bitnim preduvjetom za tu promjenu smatra odmak od dosadašnje oporbene politike i djelovanja koje je, kaže, odgovaralo samo dijelu stranačkog vodstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrijeme je staviti stvarne teme na stol s kojima se kao građani suočavamo. Vrijeme je da gradimo mostove ali i perspektivu za državu i društvo s nešto više od 3,6 milijuna duša. Želim napustiti poziciju vječitih stranačkih svađa, ispraznih polemiziranja na nebitnim temama koje građane ne zanimaju niti im donose boljitak. Želim graditi bolje od ovoga danas za našu lijepu domovinu i za budućnost naše djece", istaknuo je.

Uvjeren je, kaže, da je SDP je "uspavana snaga koju treba pokrenuti", ali i da u toj stranci "ima dovoljno snage i mudrosti, odgovornosti i organizacijske sposobnosti da se uhvati s najvećim problemima današnjeg hrvatskog čovjeka, svih hrvatskih građanki i građana".

Podsjetimo, Mirando Mrsić je 2018. na nekoliko godina bio isključen iz SDP-a. Tada se spekuliralo o tome je li ga tadašnje vodstvo SDP-a isključilo zato što nije iz saborske procedure htio povući svoj prijedlog Zakona o doprinosima ili pak zato što je bio najžešći kritičar tadašnjeg vodstva SDP-a, a posebice Davora Bernardića, čiju su smjenu, ubrzo nakon Mrsićeva isključenja iz SDP-a, tražili brojni vodeći članovi stranke. Nakon isključivanja iz SDP-a, osnovao političku stranku Demokrati, no ubrzo je dao ostavku na dužnost predsjednika.

Povratak Miranda Mrsića u SDP 2022. bila je i želja tadašnjeg šefa zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca. Za čelno mjesto u SDP-u do sada su zainteresirani i Ranko Ostojić, Siniša Hajdaš Dončić, Sanja Major i Mladen Kešer. Kandidature za čelne dužnosti u SDP-u mogu se predati do konca kolovoza, kampanja će trajati do 13. rujna, a zatim slijedi izbor novog vodstva stranke. Nakon što se izabere predsjednik ili predsjednica SDP-a, slijedi konstituiranje Glavnog odbora stranke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Grbin ne želi otkriti tko mu je favorit za stranačkog predjednika. On ne želi ništa u SDP-u