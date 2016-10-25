'Ni osobno ni kao zastupnik u Saboru ne bih glasovao za Zakon o pobačaju'

TradFest - prvi festival tradicije i konzervativnih ideja počeo je u ponedjeljak navečer u organizaciji Zaklade Vigilare gdje je glavni gost te konferencije patron Suverenoga vojnog malteškog reda kardinal Raymond Leo Burke održao predavanje usredotočeno na pitanje nove evangelizacije i enciklike pape sv. Ivana Pavla II. Evangelium Vitae (Evanđelje života).

Festival je pokrenula i organizirala Zaklada Vigilare pod geslom "Na ramenima divova", počeo je u zagrebačkome hotelu Dubrovniku, a trajat će do 27. listopada. Okupljene je pozdravio i dugogodišnji suradnik Udruge Vigilare potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, koji je kazao kako je na taj skup pozvan još kao europarlamentarac.

Govoreći na skupu Stier je istaknuo: "Uloga kršćana u javnome životu, posebice u politici, nije produbiti ili potencirati sukobe u društvu već u politici uvažiti realnost, prepoznati tenzije i sukobe u društvu i svoje djelovanje usmjeriti na bolju društvenu integraciju, zajedničko dobro na nacionalnoj razini, ali u našemu slučaju i u europskome pogledu".

Objasnio je kako je u tome djelovanju za kršćane, a posebice za katolike, Društevni nauk Crkve dragocjeni etički okvir, inspiracija i poticaj za aktivno sudjelovanje u političkome životu.

Protiv miješanja Crkve u upravljanje strankama i društvom

"To se pak ne smije pobrkati s klerikalizmom, odnosno pokušajem da crkvena hijerarhija ili klerici upravljaju političkim strankama, a preko njih i društvenim strukturama", istaknuo je Stier i podsjetio kako je i bl. Ivan Merz ustvrdio kako "katolicizam nije povezan ni s jednom političkom strankom".

Na novinarsku primjedbu kako je predsjednik Zaklade Vigilare Vice John Batarelo na konferenciji s govornice javno kritizirao hrvatske političare koji se deklariraju kao kršćani, a nisu za zabranu pobačaja i promjenu zakonskih odredama s tim u vezi, ministar Stier odgovorio je kako je poznato da u fokusu Vlade nije rasprava o promjeni zakona u vezi prava na pobačaj. Rekao je kako to "eventualno sada jest u nadležnosti Ustavnoga suda".

Istaknuo je kako osobno i kao zastupnik "ne bi dignuo ruku za takve zakone, međutim oni danas postoje i na Ustavnome sudu je odluka". Ponovio je kako, što se tiče Vladine aktivnosti, fokus nije na zakonskim promjenama zakona o pravu na pobačaj već da se, kroz edukaciju i različite politike, promiče život i zaštiti od samoga začeća.