Cijene u Hrvatskoj ove sezone divljale, ali ministar tvrdi: 'Nema razloga da se podcjenjujemo'

Porezna uprava u ovom kolovozu bilježi četiri posto više izdanih računa u djelatnostima smještaja i pripreme hrane, a iznos na tim računima veći je deset posto. U djelatnosti pripreme i usluživanja pića, izdano je tri posto više računa u odnosu na lani, dok je tu iznos bio veći za 11 posto.

O turističkoj sezoni, cijenama i planovima za iduću godinu razgovarali smo s ministrom turizma Tončijem Glavinom.

Kakve su turističke brojke u kolovozu?

Brojke su skoro idealne. U kolovozu smo imali veći broj gostiju. Imali smo čak i 185.000 gostiju više nego u kolovozu prošle godine koji je bio rekordan. Dakle, kad pogledate ova dva ljetna mjeseca, onda imamo gostiju i više nego što smo imali prošle godine, ali to se sve vrti unutar par postotnih poena, otprilike točno onako kako bismo mi htjeli i kako želimo. Vrlo aktivno komuniciramo da u ovom glavnom dijelu turističke sezone, dakle, u ova dva ljetna mjeseca nemamo više prostora za rast i ne trebamo tražiti rast, osim, naravno, u kontinentu i manjim sredinama, ali te brojke uistinu ne bi značajno utjecaje u odnosu na turistički promet u priobalnim destinacijama.

Dakle, tu ne tražimo rast, ali itekako rast i povećanje tražimo u predsezoni i postsezoni. Predsezonu smo imali izvanrednu, a za postsezonu također očekujemo da će biti izvanredna. Hrvatska je danas uistinu cjelogodišnja turistička destinacija. Više ne govorim o turističkoj sezoni. Upravo zato je potrebno da nas sve naše turističke politike i sve ono što radimo usmjeravaju u tom dijelu jer održivi turizam ne ide pod ruku s masovnošću. Održivi turizam ne ide pod ruku sa smanjivanjem kvalitete života naših sugrađana.

Ugostitelji su ostvarili oko devet posto više prihoda na otprilike isti broj računa. Svi svjedočimo tome da su cijene podivljale, posebno na obali. Kako zaustaviti daljnji rast cijena i što nas onda očekuje iduće godine?

U kolovozu je bilo čak četiri posto više izdanih računa, osim samog povećanje vrijednosti koju ste rekli sami. Na razini ljetnih mjeseci, ali i godine, također imamo četiri do pet posto povećanja broja izdanih računa, ovisno o kojem mjesecu govorimo. Također, povećanje i vrijednosti računa, otprilike 10 posto, ovisi o kojem mjesecu govorimo. To nam potvrđuje da sve što radimo itekako ima smisla. Što se tiče fizičkih brojki, stojimo otprilike u glavnom dijelu sezone na nekakvim rekordima koji bi trebali ostati tu gdje jesu, a imamo povećanje prihoda. Kad uzmete u kontekst prvi kvartal ove godine - službene podatke, čak 25 posto više prihoda. Naša procjena je da će se ti prihodi u sljedeća dva kvartala također vrtjeti otprilike od sedam do deset posto, iako je procjena Hrvatske narodne banke da bi ona trebala biti negdje oko četiri do pet posto, ali vidjet ćemo. Što se tiče brojki, njih držimo pod kontrolom, ne ugrožavamo kvalitetu života našeg stanovništva, a to je upravo onaj turizam kakvog želimo.

Apelirali ste cijelo ovo vrijeme da ne smijemo biti skuplji, ali ni jeftiniji od konkurencije. Je li itko poslušao taj apel?

Često se izvlače stvari iz konteksta, traže se nekakvi individualni primjeri, pa se od njih radi pravilo, a to nije tako. Definitivno, slali smo apele cijelo ovo ljeto, jer to je nešto što ima itekako utjecaja ne samo na ovu turističku godinu, nego na sljedeću i sve one koji dolaze.

Žale se i strani turisti - toga ste svjesni?

Dogodilo se to da je određena struktura gostiju navikla putovati u Hrvatsku i možda boraviti, odnosno koristiti ugostiteljsku uslugu koja nije možda bila usporediva sa zemljama odakle oni dolaze. Ali, kažem, nema nikakvog razloga da mi sebe podcjenjujemo tako da za istu razinu usluge, od nekih naših konkurenata, cijene budu jeftinije od nas, ali ne smiju biti ni skuplje. I to je ključ. Dakle, taj odnos cijene i kvalitete, nešto po čemu će se mjeriti naša buduća uspješnost, naša buduća atraktivnost. Jako je bitno da tu u kontinuitetu sami sebe testiramo, kontroliramo i držimo sebe u balansu jer će nam o tome ovisiti i prodaja sljedeće godine, koja nam je praktički sada već na kućnom pragu.

