Butković o Jadroliniji: 'Stvari se poboljšavaju. Tri tjedna nije se dogodio ni jedan incident'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ponedjeljak je u Krapini rekao da je istraga o padu rampe na trajektu "Lastovo", pri čemu su poginula tri mornara, u "Jadroliniji" u tijeku, da se ispituju članovi posade, a rade se i vještačenja.

"Kad sve to bude gotovo, onda će se znati konačno izvješće i nakon toga ćemo to moći komentirati. Paralelno s ministarstvom koje radi istragu, to radi i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Prema informacijama koje imam, i oni su u završnoj fazi. Pričekajmo još neko vrijeme da to sve skupa bude javno", izjavio je Butković novinarima.

Komentirao je i problem s rampom na trajektu 'Vladimir Nazor', a na novinarsku primjedbu da je incidenata sve više, odgovorio je da se u posljednja tri tjedna nije dogodio ni jedan.

"Stvari se poboljšavaju, sustav treba bolje funkcionirati i u samoj 'Jadroliniji', tako da će nam istraga dati jasne odgovore na ta pitanja. Na nama je, najprije na Upravi 'Jadrolinije', a onda i na Ministarstvu, da radimo sve da nam se to više nikad ne dogodi i da taj sustav kada je riječ o sigurnosti bude što bolji", istaknuo je ministar.

Na pitanje provjerava li se unutar "Jadrolinije" što je s novim incidentima i što se radi na poboljšanju situacije, Butković je odgovorio potvrdno te naglasio da su ljudi u "Jadroliniji" vrijedni, a tvrtka bilježi dobre rezultate i u financijskom smislu i u broju prevezenih putnika.

"Nije to lako, šesto i više polazaka svaki dan - sustav koji je vrlo složen mora funkcionirati i ima vrijedne i marljive ljude. Radi se sigurno sve da se te stvari više ne dogode", kazao je.

"Pa da, ona zna to, sigurno. Ona je inače, ovako, na mjestu, je li", odgovorio je Butković na pitanje novinara je li tematska sjednica o "Jadroliniji" koju je zatražila oporba odbijena zbog unutarstranačkih sukoba u HDZ-u odnosno sukoba ministra Olega Butkovića, predsjednika Uprave "Jadrolinije" Davida Sopte i premijera Andreja Plenkovića o čemu je ranije govorila SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović.

Butković je za neslužbene informacije da je "glavni favorit" u HDZ-u za župana Primorsko- goranske županije rekao da odluka o tome još nije donesena.

"Vidjet ćemo, još nije donijeta odluka, ali drago mi je da me vole, da sam poželjan. To mi je drago, a što će biti, to ćemo vidjeti", rekao je Butković u Krapini gdje je nazočio potpisivanju dvaju ugovora za rekonstrukcije na državnim cestama.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadrolinija nam je potvrdila kako je došlo do kvara na trajektu Supetar

